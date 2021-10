La meteorología empató con las procesiones

A primera hora de la mañana de ayer, la junta de gobierno de la hermandad de las Tres Caídas comunicaba, tras reunirse en cabildo extraordinario, la suspensión de la peregrinación con la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas desde el santuario diocesano de San Lucas al santuario de San Juan Grande, con motivo de una visita del Señor a enfermos y ancianos. Las predicciones meteorológicas no eran esperanzadoras y la junta de gobierno que preside Feliciano Pérez de Azpillaga decidía no hacer el traslado hasta el centro sanitario de los hermanos hospitalarios. La iglesia de San Lucas se mantuvo abierta durante toda la mañana para la visita de los devotos del Señor así como distintos actos litúrgicos que tuvieron lugar en el histórico templo mientras que el Señor miraba a la puerta de la fachada principal como lamentándose por no poder cumplir con aquellos a los que les es necesaria una palabra de aliento.

La hermandad ya tiene el visto bueno del Hospital San Juan Grande para el próximo sábado. Así que ahora solo falta el del obispo Rico Pavés, que está teniendo manga ancha en sus primeras semanas de episcopado —es ciertamente comprensible después de año y medio de sequía— y lógicamente la del Ayuntamiento de la ciudad que no deberá poner obstáculo alguno al deseo del Señor de estar con los suyos y de que los suyos puedan admirar su portentosa figura durante toda la jornada del día 6 de noviembre.

La Virgen del Valle

En San Telmo, llegada la tarde, aparecía el nerviosismo por la incertidumbre de los pronósticos meteorológicos. La junta de gobierno de la hermandad del Cristo de la Expiración se reunía a las 17 horas para decidir si finalmente se hacía el traslado de Nuestra Señora del Valle a la parroquia de San Rafael con motivo de los trece años de su Coronación Canónica. Tras más de una hora de reunión, la junta decidía salir a partir de las 19.30 horas hasta San Rafael. Allí esperaba la jornada del domingo con una misa solemne para celebrar el aniversario de la coronación así como los 25 años de la acción social de la hermandad a través de la bolsa de caridad ‘Nuestra Señora del Valle’ que tanto hizo por la parroquia con motivo de la coronación canónica de la Señora de San Telmo.

Se efectuó la salida a esa misma hora donde la Santísima Virgen iba en una parihuela portada por cargadores. Concretamente las andas del Discípulo Amado. San Juan Evangelista que cada Viernes Santo acompaña al Santísimo Cristo y a la Virgen del Valle en su estación de penitencia a la Catedral de Jerez.

Hoy, al mediodía tendrá lugar la celebración litúrgica en San Rafael a las doce. Posteriormente la Virgen quedará expuesta en solemne veneración a los fieles y devotos. A las 17.30 horas volverá a la ermita de San Telmo para estar recogida la comitiva sobre las 21 horas. Todo ello si las condiciones meteorológicas lo permiten ya que el día de hoy domingo se presenta también con posibles precipitaciones. De momento, la lluvia firmó el empate con las procesiones previstas del fin de semana.