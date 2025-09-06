El misterio de la Sagrada Mortaja continuará llevando acompañamiento musical

La Sociedad Filarmónica de Albaida del Aljarafe, tocando a la salida del misterio de la Sagrada Mortaja.

La Hermandad de la Sagrada Mortaja ha renovado el contrato con la Sociedad Filarmónica de Albaida del Aljarafe para que toque tras su misterio en la salida procesional del año próximo.

El anuncio ha sido realizado días atrás por la corporación del Sábado Santo manteniendo así el cambio realizado en su estación de penitencia del pasado año donde incorporó una banda de música que fue intercalándose con un coro.

La cofradía, que tiene su sede canónica en el Convento de Capuchinos, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo alcanzado señalando que está "deseando volver a escuchar sus formidables sones fúnebres a nuestros sagrados titulares". Por su parte, la banda ha querido agradecer a la hermandad "la confianza depositada en nuestra formación una vez más".