La Mortaja cerrará su 25 aniversario con un rosario vespertino de una de sus dolorosas

La Hermandad de la Sagrada Mortaja cerrará el programa de actos que está desarrollando este año con motivo del vigésimo quinto aniversario de su erección como asociación pública de fieles con un rosario vespertino que se celebrará el próximo 1 de noviembre. Este acto piadoso estará presidida por la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, una de las dolorosas de la corporación del Sábado Santo.

En la jornada de este miércoles, la cofradía ha anunciado que la Delegación Diocesana de Hermandades y Cofradías del Obispado de Jerez ha dado su visto bueno a la culminación de esta efemérides con este rosario vespertino que se hará coincidir con las festividades de Todos los Santos y de los Difuntos.

La Hermandad de la Sagrada Mortaja está celebrando en este 2025 el vigésimo quinto aniversario desde que el primer obispo de la Diócesis de Jerez, Rafael Bellido Caro, aprobó los estatutos de la Asociación Pública de Fieles de la Sagrada Mortaja, que fue el germen de la hoy corporación penitencial —la hermandad se erigió en 2012—. Para ello ha celebrado diversos actos a lo largo de este año.

Entre sus imágenes se encuentra la talla de Nuestra Señora de los Ángeles, que no procesiona el Sábado Santo —en el conjunto escultórico está la imagen de María Santísima de la Caridad—, una imagen del siglo XIX de autor anómino, aunque atribuida a Juan de Astorga.