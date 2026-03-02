Esta noche, regreso de las imágenes de la Hermandad de la Yedra a su capilla

Esta tarde, a partir de las ocho y media, se celebrará el traslado de regreso de las imágenes de la Hermandad de la Yedra (tanto del Señor de la Sentencia como de la Esperanza) a la Capilla de la Yedra.

Estas han estado durante toda la pasada semana en la Parroquia de Madre de Dios para celebrar en este templo sus cultos cuaresmales. Primero llegó a este templo la dolorosa de la corporación de la Madrugada, mientras que el Señor lo hizo en la madrugada del lunes al martes pasado tras presidir el Viacrucis de las Hermandades.

Una vez culmine esta vuelta de las imágenes a la Plazuela, la Hermandad presentará el cartel que ha editado para esta Semana Santa, además del Anuario de la Yedra, una publicación donde recoge todo lo realizado por la corporación durante el último año.