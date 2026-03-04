Esta noche, traslado del Señor del Prendimiento al altar mayor de Santiago

Esta noche, tras la misa de hermandad que se iniciará a las ocho de la tarde, se procederá al traslado al altar mayor de Santiago de la imagen de Nuestro Padre Jesús del Prendimiento, un acto con el que tradicionalmente se inician sus cultos cuaresmales.

Desde este martes ya estaba instalado el altar en que estarán durante estos días las imágenes de la corporación del Miércoles Santo —en ellos estará tanto María Santísima del Desamparo como San Pedro Apóstol—. Y en la noche de este miércoles se llevará al Señor. Para ello, la talla será portada por los hermanos, que irán relevándose por orden de antigüedad.

Este traslado es la previa al triduo cuaresmal que se iniciará el jueves y que se desarrollará hasta el domingo cuando la hermandad celebrará su función principal de instituto. Ahora bien, las imágenes se expondrán en verenación, tal y como es tradicional, en las siguientes semanas. Así, la Señora del Desamparo lo estará en próximo 15 de este mes (cuarto domingo de Cuaresma), mientras que el Señor del Prendimiento estará en besapiés a lo largo del quinto domingo de Cuaresma (día 22).