La Hermandad del Transporte lleva a cabildo la restauración de su paso de misterio

La Hermandad del Transporte celebrará el próximo martes un cabildo donde pedirá a sus hermanos el apoyo para el proyecto de restauración del paso de misterio de Nuestro Padre Jesús del Consuelo. La cita, que tiene carácter extraordinario, se celebrará una vez finalice el cabildo de salida, donde, como marca la normativa, se informa a los hermanos de los detalles de la salida procesional del próximo Domingo de Ramos.

El paso de misterio fue diseñado y tallado por los hermanos Francisco y Lutgardo Pinto Berraquerro en 1956, mientras que la parihuela es obra de José María Azores Casas. Mientras, el dorado fue encomendado a Antonio Sánchez González a finales de la década de los 50. En la década de los 70, el paso fue ampliado por Manuel Santos Calero y dorado más tarde por José Herrera y Angel Feria

Esta no es el único asunto que la junta de gobierno de la hermandad lleva al cabildo extraordinario. También se propondrá a los hermanos unos "proyectos de mejora y acondicionamiento" de la casa de hermandad, ubicada en la calle Merced, muy próxima a su sede canónica. En la reunión, se explicará, además, la propuesta de financiación para ambas intervenciones.