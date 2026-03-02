Las nuevas potencias del Señor de la Paz de Fátima

En el trancurso de una eucaristía en su Parroquia, la Hermandad de la Paz de Fátima estrenó las nuevas potencias que llevará el Señor de la Paz. El trabajo de orfebrería ha sido realizado por el taller de Antonio García Falla.

Según explica la corporación del Lunes, Santo, es una obra realizada a doble cara y repujada que incorpora "el símbolo de la paloma de la paz como signo visible de la misión reconciliadora y serena de nuestro titular.

La obra fue bendecida en una eucaristía y la talla la lució al día siguiente durante el besamanos del segundo Domingo de Cuaresma.