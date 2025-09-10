El obispo preside este viernes la eucaristía del inicio del curso pastoral en la Diócesis de Jerez
La próxima semana se celebrará la Semana de la Teología
El obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, presidirá en la tarde del viernes en la Catedral la eucaristía con la que se inicia el curso pastoral 2025/2026. El oficio religioso comenzará a las ocho de la tarde.
Desde el Obispado se explica que, una vez dejada atrás la época estival y dados los primeros pasos de los distintos organismos y departamentos diocesanos, la Iglesia jerezana se adentra en el inicio de curso con varias fechas a destacar. En primer lugar está la eucaristía de inicio curso que tendrá lugar este viernes 12 de septiembre a partir de las ocho de la tarde y oficiada por el prelado asidonense.
Mientras, tras esto, se celebrará del 15 al 17 de septiembre la vigésimo sexta edición de la Semana de Teología.
También te puede interesar
Lo último