Hoy se coloca la primera piedra de la casa de hermandad del Soberano Poder

Este domingo será un día para la historia de la Hermandad del Soberano Poder. La corporación radicada en la barriada de La Granja pondrá la primera piedra de la que será su futura casa de hermandad. El acto estará presidido por el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés.

La futura sede social de la corporación del Miércoles Santo se construirá en una parcela cedida años atrás por el Ayuntamiento al Obispado en las inmediaciones de las calles Huelva y Pueblo Nuevo.

Según explica la hermandad, "este momento histórico simboliza el inicio de un proyecto largamente esperado por la corporación, destinado a dotar a la hermandad de un espacio propio para la vida interna, la formación, la acción social y la conservación de su patrimonio".

Solar donde se construirá la casa de hermandad del Soberano Poder. / Hermandad del Soberano Poder

La corporación indica que, con este paso, "la Hermandad del Soberano Poder avanza en el fortalecimiento de su vida corporativa y en su compromiso con la Iglesia y la sociedad, afrontando con ilusión una nueva etapa de crecimiento y servicio".