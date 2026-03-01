Besamanos, besapiés y cultos del Segundo Domingo de Cuaresma en Jerez

Un instante del besapiés al Señor de la Buena Muerte del año pasado.

Casi una veintena de imágenes se encuentran en veneración durante el segundo Domingo de Cuaresma en Jerez. Además, ocho hermandades culminan sus cultos con sus funciones principales de instituto.

Además, el obispo de la Diócesis, José Rico Pavés, pondrá la primera piedra de la futura casa de hermandad del Soberano Poder, en La Granja, y la imagen de Jesús de la Salud de San Rafael presidirá un viacrucis por las calles de su barrio.

Besamanos y besapiés

Hermandad del Perdón : Besapiés al Santísimo Cristo del Perdón y besamanos a María Santísima del Perpetuo Socorro. En la Ermita de Guía en horario de diez y media de la mañana a ocho de la tarde.

: Besapiés al Santísimo Cristo del Perdón y besamanos a María Santísima del Perpetuo Socorro. En la Ermita de Guía en horario de diez y media de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad de la Redención : Besamanos a María Santísima del Confinamiento, en el Santuario de María Auxiliadora de diez y media de la mañana a siete y media de la tarde.

: Besamanos a María Santísima del Confinamiento, en el Santuario de María Auxiliadora de diez y media de la mañana a siete y media de la tarde. Hermandad de la Buena Muerte : Besamanos a la Virgen del Dulce Nombre y besapiés al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. En la Parroquia de Santiago

: Besamanos a la Virgen del Dulce Nombre y besapiés al Santísimo Cristo de la Buena Muerte. En la Parroquia de Santiago Hermandad de la Vera Cruz : Besamanos a María Santísima de las Lágrimas. En la Parroquia de San Juan de los Caballeros

: Besamanos a María Santísima de las Lágrimas. En la Parroquia de San Juan de los Caballeros Hermandad de la Viga : Besamanos a Nuestra Señora del Socorro. En la Catedral de doce y media de la mañana a ocho de la tarde.

: Besamanos a Nuestra Señora del Socorro. En la Catedral de doce y media de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad del Transporte : Veneración a Nuestro Padre Jesús del Consuelo. En la Basílica de la Merced desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho de la tarde.

: Veneración a Nuestro Padre Jesús del Consuelo. En la Basílica de la Merced desde las nueve y media de la mañana hasta las ocho de la tarde. Hermandad de la Coronación : Besamanos a María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción. En la Capilla de los Desamparados de once de la mañana a ocho de la tarde.

: Besamanos a María Santísima de la Paz en su Mayor Aflicción. En la Capilla de los Desamparados de once de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad del Nazareno : Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno. En la Capilla de San Juan de Letrán de once de la mañana a ocho y media de la tarde.

: Besapiés a Nuestro Padre Jesús Nazareno. En la Capilla de San Juan de Letrán de once de la mañana a ocho y media de la tarde. Hermandad de la Paz de Fátima : Veneración a Nuestro Señor Jesús de la Paz y a María Santísima del Refugio de los Pecadores. En la Parroquia de Fátima en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde.

: Veneración a Nuestro Señor Jesús de la Paz y a María Santísima del Refugio de los Pecadores. En la Parroquia de Fátima en horario de diez de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad de la Clemencia : Besamanos al Santísimo Cristo de la Clemencia. En la Parroquia de San Benito en horario de 11 de la mañana a nueve de la noche.

: Besamanos al Santísimo Cristo de la Clemencia. En la Parroquia de San Benito en horario de 11 de la mañana a nueve de la noche. Hermandad de la Salvación : Besamanos a María Santísima de las Bienaventuranzas y besapiés al Santísimo Cristo de la Salvación. En la Parroquia del Perpetuo Socorro de diez de la mañana a ocho de la tarde.

: Besamanos a María Santísima de las Bienaventuranzas y besapiés al Santísimo Cristo de la Salvación. En la Parroquia del Perpetuo Socorro de diez de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad de Loreto : Besamanos a Nuestra Señora de Loreto. En la Parroquia de San Pedro, de doce de la mañana a ocho de la tarde.

: Besamanos a Nuestra Señora de Loreto. En la Parroquia de San Pedro, de doce de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad de la Sed : Besamanos a María Santísima del Amparo. En la Parroquia de la Sed de diez de la mañana a ocho de la tarde.

: Besamanos a María Santísima del Amparo. En la Parroquia de la Sed de diez de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad de la Borriquita : Besapiés a Cristo Rey. En la capilla de la Escuela de San José. En horario de diez de la mañana a ocho de la tarde.

: Besapiés a Cristo Rey. En la capilla de la Escuela de San José. En horario de diez de la mañana a ocho de la tarde. Hermandad de la Oración en el Huerto: Besamanos a María Santísima de la Confortación. En el Convento de Santo Domingo hasta las ocho de la tarde.

Cultos cuaresmales

Hermandad de la Exaltación : Función Principal de Instituto. A partir de las doce de la mañana en la Parroquia de las Viñas.

: Función Principal de Instituto. A partir de las doce de la mañana en la Parroquia de las Viñas. Hermandad de Bondad y Misericordia : Función Principal de Instituto. En la Parroquia de San Juan de Dios a partir de las doce de la mañana.

: Función Principal de Instituto. En la Parroquia de San Juan de Dios a partir de las doce de la mañana. Hermandad del Santo Crucifijo : Función Principal de Instituto. En la Parroquia de San Miguel a partir de la una de la tarde.

: Función Principal de Instituto. En la Parroquia de San Miguel a partir de la una de la tarde. Hermandad de Pasión : Función Principal de Instituto y recepción a los nuevos hermanos. En la Iglesia de Santa Ángela de la Cruz, a partir de las doce y media de la mañana.

: Función Principal de Instituto y recepción a los nuevos hermanos. En la Iglesia de Santa Ángela de la Cruz, a partir de las doce y media de la mañana. Hermandad de la Salvación : Función principal de instituto e imposición de medallas a los nuevos hermanos. En la Parroquia del Perpetuo Socorro a las doce de la mañana. A su término presenta su cartel de Semana Santa.

: Función principal de instituto e imposición de medallas a los nuevos hermanos. En la Parroquia del Perpetuo Socorro a las doce de la mañana. A su término presenta su cartel de Semana Santa. Hermandad del Soberano Poder : Función Principal de Instituto. A partir de la una de la tarde en la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. A su término, se colocará la primera piedra de su futura casa de hermandad.

: Función Principal de Instituto. A partir de la una de la tarde en la Parroquia de Santa María Madre de la Iglesia. A su término, se colocará la primera piedra de su futura casa de hermandad. Hermandad de la Yedra : Función Principal de Instituto. En la Parroquia de Madre de Dios a partir de las doce de la mañana.

: Función Principal de Instituto. En la Parroquia de Madre de Dios a partir de las doce de la mañana. Hermandad de las Tres Caídas: Segundo día del quinario de la Hermandad. A partir de las ocho de la tarde en la Parroquia de San Lucas (Santuario).

Viacrucis en la Salud de San Rafael

La Hermandad de la Salud de San Rafael celebra un viacrucis parroquial con la imagen del Señor de la Salud. Además, en este acto piadoso se procederá a llevar al altar a la talla donde estará durante los cultos cuaresmales previstos para la próxima semana. Será a partir de las seis de la tarde con el siguiente recorrido: Plaza de San Rafael, Alcalde Eduardo Freyre, Melilla, Gabriel Guerra, Canarias, Zahara, Guerrillero Pedro Zaldívar, Alcalde Eduardo Freyre y Plaza de San Rafael.

Concierto de la Banda Municipal

La Banda Municipal de Música celebra un concierto de marchas procesionales en la Alameda del Banco. Será a partir de las doce y media de la mañana.

Concierto en Villapanés

El quinteto de viento metal Guadalete, de la Asociación Filarmónica Campos Andaluces, celebra un concierto en el Palacio de Villapanés. Será a partir de las 19.30 horas. Este recital está incluido dentro del Ciclo de Cuaresma Spe Lucis.