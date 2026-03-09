Los pasos de peatones de la carrera oficial abrirán cada vez que paren los cortejos para evitar aglomeraciones

Los pasos de peatones de la carrera oficial, uno de los puntos más problemáticos del paso obligado de las cofradías, abrirán con una mayor frecuencia durante el paso de las hermandades la próxima Semana Santa. Así, se podrá pasar de un lado a otro por los puntos habilitados cada vez que la cofradía se pare. Con esta medida se pretende dar mayor fluidez a estos puntos y, de paso, evitar que se produzcan aglomeraciones con el objetivo de minimizar la acumulación de personas que esperan a cruzar en estos puntos .

Esta medida ya trató de aplicarse en la Semana Santa de 2025, aunque finalmente decidió posponerse debido a la premura con la que el Consistorio se la comunicó a las hermandades. Para este año se ha decidido habilitarse por lo que cada cofradía deberá estar atenta a que, durante su paso por carrera oficial, estos pasos de peatones queden libres de nazarenos cuando tengan que parar. Asimismo, estos espacios se abrirán antes del paso de la cruz de guía y del tramo de Virgen, en aquellas hermandades que tengan dos pasos.

La medida fue anunciada por el Ayuntamiento de Jerez en un comunicado emitido este lunes donde dio a conocer el Plan Integrado de Semana Santa 2026, el documento donde se establecen las medidas de vigilancia y control durante esta celebración. Este plan específico estará encuadrado dentro del Plan Territorial de Emergencias Local (PtelJerez), aprobado recientemente por el pleno municipal.

Finalmente se mantendrán todos los pasos de peatones que ha habido en años precedentes, aunque se establecerá que algunos de ellos sean de una sola dirección, una medida que ya se adoptó durante la Magna Mariana de 2024. De este modo los pasos en el paso obligado serán los siguientes:

Alameda Cristina : doble sentido entre Santo Domingo y San Juan de Letrán

: doble sentido entre Santo Domingo y San Juan de Letrán Rotonda de los Casinos : un solo sentido, desde el Banco BBVA hacia Bizcocheros

: un solo sentido, desde el Banco BBVA hacia Bizcocheros Alameda del Banco : un solo sentido desde tienda Primor a Alameda del Banco

: un solo sentido desde tienda Primor a Alameda del Banco Gallo Azul : Doble sentido

: Doble sentido Plaza del Arenal : Un solo sentido desde esquina de Ocaso (Lancería) a puerta de La Caixa.

: Un solo sentido desde esquina de Ocaso (Lancería) a puerta de La Caixa. Señor de la Puerta Real (Consistorio) : un solo sentido desde calle Remedios a calle Latorre

: un solo sentido desde calle Remedios a calle Latorre José Luis Díez: doble sentido entre Limones y Amargura.

Según apuntó el gobierno municipal en un comunicado, se prevén próximamente nuevas reuniones entre la Policía Local, Unión de Hermandades y la empresa privada encargada del control de estos pasos para establecer la "dinámica" sobre estos cambios.

Por otro lado, se tendrá un mayor control policial de toda la zona centro con las nuevas cámaras de tráfico instaladas en el centro recientemente, una medida que, según el delegado de Policía Local, Juan Ignacio Martínez, permitirá dar “una información más potenciada para el Cecop ante la toma de decisiones de manera coordinada, eficiente y eficaz”. La Policía Local contará también con más drones para el control desde el aire.

Asimismo, Martínez aseguró que habrá una mayor presencia policial en las calles durante estas jornadas contando, además, con la incorporación del alumnado en prácticas de la Escuela de Policía Local. En esta Semana Santa se ha previsto que el Cecop, el órgano que coordina la seguridad y la movilidad en los grandes eventos de la ciudad, se active en la jornada del Sábado de Pasión.