Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios

La siempre caprichosa meteorología regaló un gran tercer Domingo de Cuaresma que propició que numerosas personas, tanto jerezanos como oriundos de otras localidades del entorno, visitaran los templos donde hubo veneraciones durante la jornada.

Uno de los lugares más concurridos fue la Escuela de San José donde estuvo expuesta en besamanos la talla de Nuestra Señora de la Estrella Coronada. Durante la mañana hubo un concierto a cargo de la banda de música Maestro Enrique Galán.

También fue visita obligada el Convento de Santa María de Gracia para venerar a Nuestra Señora de los Remedios, que hoy lunes también estará en besamanos, y la Iglesia de la Trinidad, con el Señor de Humildad y Paciencia.

Con un viacrucis por el interior de la Catedral, la Hermandad de la Viga cerró sus cultos cuaresmales que tuvieron un momento destacado con el besapiés de su Crucificado. Y en Santa Marta, al cierre del besapiés al Cristo de Caridad, su banda ‘anunció’ su regreso con una ofrenda musical en la plaza de San Mateo.

Y la Real Capilla del Calvario fue otro lugar cúlmen de la jornada con el Señor Yacente en besamanos y custodiado por la Señora de la Piedad y el conjunto del duelo.

Más allá del centro histórico, fue un día destacado en el centro pastoral de Sor Ángela donde se pudo contemplar al Señor de Pasión tras su reciente restauración, junto a su madre, Angustia de María.

La Redención, por su parte, volvió a celebrar el besapiés de su Señor en el Santuario de María Auxiliadora mostrando, además, la nueva imagen secundaria que llevará el misterio el próximo Jueves Santo, un tribuno rumano con el que completará su conjunto escultórico.

Fue un día muy mariano en algunas cofradías de barrio. En el Soberano Poder volvieron a postrarse ante su dolorosa, María Santísima de las Mercedes, Picadueñas con María Santísima del Silencio, de la Misión Redentora, y Juan XXIIIy Eduardo Delage con la nueva talla de María Santísima Salud de los Enfermos, de Bondad.

Y si se habla de un barrio volcado con su hermandad ese es Las Viñas, con una gran jornada de besapiés al Señor de la Exaltación.