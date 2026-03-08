Numeroso público en torno a la Virgen de la Estrella.
Numeroso público en torno a la Virgen de la Estrella. / Samuel Vega

Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios

Casi una quincena de imágenes pudieron visitarse durante la jornada

Bendición del Señor de Humildad, de la Agrupación Parroquial de Barbadillo

Samuel Vega

08 de marzo 2026 - 20:01

La siempre caprichosa meteorología regaló un gran tercer Domingo de Cuaresma que propició que numerosas personas, tanto jerezanos como oriundos de otras localidades del entorno, visitaran los templos donde hubo veneraciones durante la jornada.

Uno de los lugares más concurridos fue la Escuela de San José donde estuvo expuesta en besamanos la talla de Nuestra Señora de la Estrella Coronada. Durante la mañana hubo un concierto a cargo de la banda de música Maestro Enrique Galán.

También fue visita obligada el Convento de Santa María de Gracia para venerar a Nuestra Señora de los Remedios, que hoy lunes también estará en besamanos, y la Iglesia de la Trinidad, con el Señor de Humildad y Paciencia.

Con un viacrucis por el interior de la Catedral, la Hermandad de la Viga cerró sus cultos cuaresmales que tuvieron un momento destacado con el besapiés de su Crucificado. Y en Santa Marta, al cierre del besapiés al Cristo de Caridad, su banda ‘anunció’ su regreso con una ofrenda musical en la plaza de San Mateo.

Y la Real Capilla del Calvario fue otro lugar cúlmen de la jornada con el Señor Yacente en besamanos y custodiado por la Señora de la Piedad y el conjunto del duelo.

Más allá del centro histórico, fue un día destacado en el centro pastoral de Sor Ángela donde se pudo contemplar al Señor de Pasión tras su reciente restauración, junto a su madre, Angustia de María.

La Redención, por su parte, volvió a celebrar el besapiés de su Señor en el Santuario de María Auxiliadora mostrando, además, la nueva imagen secundaria que llevará el misterio el próximo Jueves Santo, un tribuno rumano con el que completará su conjunto escultórico.

Fue un día muy mariano en algunas cofradías de barrio. En el Soberano Poder volvieron a postrarse ante su dolorosa, María Santísima de las Mercedes, Picadueñas con María Santísima del Silencio, de la Misión Redentora, y Juan XXIIIy Eduardo Delage con la nueva talla de María Santísima Salud de los Enfermos, de Bondad.

Y si se habla de un barrio volcado con su hermandad ese es Las Viñas, con una gran jornada de besapiés al Señor de la Exaltación.

Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
1/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
2/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
3/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
4/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
5/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
6/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
7/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
8/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
9/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
10/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
11/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
12/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
13/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
14/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
15/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
16/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
17/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
18/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
19/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
20/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
21/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
22/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
23/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
24/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
25/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
26/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
27/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
28/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
29/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
30/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
31/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
32/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
33/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
34/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
35/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
36/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
37/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
38/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
39/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
40/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
41/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
42/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
43/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
44/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
45/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
46/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
47/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
48/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
49/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
50/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
51/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
52/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
53/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega
Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios
54/54 Las imágenes de los besapiés y besamanos del tercer Domingo de Cuaresma en Jerez: veneraciones del centro a los barrios / Samuel Vega

También te puede interesar

Lo último

stats