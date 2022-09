“No pienso excluir a nadie en la hermandad”

—Nuevo hermano mayor y casa de hermandad reformada hemos podido ver.

—Había que darle un repaso de pintura a todas las dependencias de la hermandad y de camino nos hemos puesto a darle una nueva distribución a la casa de hermandad porque a nuestro entender estaba mal aprovechadas las dependencias. Creo que hemos ganado en espacio y ahora tenemos una zona para el grupo juvenil, cambios de la secretaría y la tesorería. En definitiva aprovechar mejor estos salones.

—Ayer tomó posesión con su junta de gobierno. Creo que nunca había habido dos candidatos en la Redención ¿Qué ha ocurrido para que al final se presentaran dos candidaturas?

—Efectivamente es la primera vez que había en la hermandad dos candidatos. La verdad es que no ha habido nada fuera de lo normal. Juan Carlos Sambruno al principio no quería presentarse y yo tampoco tenía mucha intención de hacerlo. Sí es cierto que entre los salesianos, un grupo de hermanos y miembros de la anterior junta me animaron a presentarme. Hablé con Juan Carlos porque no estaba claro ya que se presentaba en un principio Domingo del Castillo. Se retiró y él tomó el relevo. Al final estábamos los dos. Hubo un intento de reunificarnos pero al final entendíamos que había que dar el paso cada uno porque teníamos ya a nuestros grupos de colaboradores y tiramos los dos para adelante. Las candidaturas eran similares. Sobre todo en cuanto a proyectos.

—Se animó porque los hermanos se lo pidieron.

—Efectivamente. Me animó Agustín Llamas, el anterior hermano mayor, don Mario que es el director del colegio y religioso salesiano y un grupo de hermanos suficientemente consistente y algunos miembros de la junta de Agustín que querían salir trabajando. Me lo pensé mucho pero al final di el sí.

—El resultado final fue ajustado en votos ¿Entiende que recibe una hermandad dividida?

—No es así. Los proyectos eran muy similares. De hecho hay hermanos que sé que iban a votar a Juan Carlos y se me han ofrecido para colaborar ahora conmigo. O sea, que ahora toca trabajar pero no entiendo que la hermandad de la Redención esté dividida. Me siento muy respaldado prácticamente por la totalidad de los hermanos.

—No espera usted a gente con la escopeta cargada en el próximo cabildo.

—No es esa la impresión que tengo de la hermandad y creo que no será así. El primer cabildo será el de apertura de curso y será tranquilo.

—Y si hubiera algún tipo de fricción ¿será el hermano mayor de todos?

—Totalmente. Soy el hermano mayor de la Redención. De todos. Por tanto no pienso excluir a nadie y la hermandad siempre que esté yo de hermano mayor estará abierta para todos. Nuestra idea es que todos disfrutemos la hermandad. La casa estará abierta los martes y los jueves, haremos convivencias y se hará todo lo posible para que los hermanos se sientan integrados. Sí quiero que la hermandad no haga distinción entre hermanos de la hermandad y hermanos salesianos. Esto es importante. Queremos que la hermandad sea verdaderamente salesiana y referente de los antiguos alumnos y de los que se sienten salesianos. Nuestro referente son hermandades como la Borriquita o la Vera Cruz e ir creciendo entre la gran comunidad salesiana de Jerez. Por eso las puertas estarán siempre abiertas y queremos que la hermandad sea cada vez más grande.

—¿No se ha trabajado anteriormente lo suficiente en el colegio?

—Sí y no. Dentro del colegio sí. Aquí en Lora Tamayo se ha trabajado mucho. Igual las líneas no han sido las adecuadas porque no hemos sabido atraer a los alumnos. Pero eso ya es agua pasada. Ahora mismo lo que toca es volcarse no solo en este colegio sino en las cuatro casas. Que haya un responsable en cada colegio y que sientan esta hermandad como la suya. Nuestro anhelo es contactar más con los alumnos y conectar con ellos. En definitiva que se sientan acogidos.

—¿Cuáles son sus líneas principales en cuanto a patrimonio?

—Nosotros en nuestro proyecto llevamos la conservación del patrimonio que ya tenemos y proseguir hasta culminar el paso de misterio. Este año se va a dorar el trono del paso y queremos proseguir con lo que queda de los respiraderos. Además también se estrenará la cartela delantera de Encarnación Hurtado. Retocar y reformar las vestiduras de las imágenes secundarias e introducir algún componente en el misterio.

—¿Qué componente?

—Bueno de eso puedo hablar poco porque los hermanos aún no han sido informados pero estamos en conversaciones con un escultor para un boceto y un cabildo decidirá un posible cambio.

—Se piensa en una reforma por no decir que se trabaja por un misterio nuevo.

—Habrá algo nuevo y serán los hermanos los que tendrán que aprobar este proyecto en el que ya estamos trabajando.

—La imagen del Señor tras la restauración ¿qué tal ha sido acogida?

—Fue una restructuración de la imagen. Sobre el antiguo se ha reformado. Es cierto que ha sido una reforma a fondo. El mismo escultor admitió que era uno de sus primeros trabajos y que se podía mejorar. Yo entiendo que el mayor número de hermanos están muy satisfechos con la restauración. Este Jueves Santo se pudo escuchar a mucha gente que valoraba positivamente este paso dado por la hermandad. Quizá cuando se comunicó hubo un poco de recelos sobre todo por los hermanos más antiguos pero todo eso ha ido pasando y el resultado está ahí.

—¿Y el palio?

—Nos gustaría tener dos o tres proyectos de palio para saber qué tipo de palio es el que la hermandad quiere. Una vez aprobado un boceto pues ir trabajando en ello poco a poco. Marcar al menos las líneas de lo que gusta en la hermandad.

—¿El Jueves Santo es el mejor día para salir en una cofradía?

—Para mí no es el más bonito aunque reconozco que es un día grande de la Semana Santa. Personalmente pienso que no es el día más adecuado para la hermandad de la Redención. Un Jueves Santo hay oficios y salimos más tarde las cofradías y nos recogemos ya de madrugada. Sobre las dos de la mañana en nuestro caso. Las personas mayores lo sufren mucho. Y los niños y los jóvenes también. Hay ya cofradías de la Madrugada a esa hora. La recogida siempre falta el arropo de personas que se acerquen a vernos. Otro problema son las bandas que suben mucho sus honorarios. Y si llegamos tan tarde estamos en la franja de la tarde y la madrugada. Se complica mucho todo al menos para esta hermandad. Hay que sopesar y reflexionar qué es lo que más nos conveniente. Pero todo esto lo tendrá ver el cabildo de hermanos y tener en cuenta la posibilidad si la Unión de Hermandades lo ve posible. No nos lo planteamos ahora mismo pero el tiempo dirá.

"Hubo algún ‘lobby’ que quisieron tirar esa carrera oficial del banco por su beneficio propio y no mirando el bien general de la Semana Santa"

—Usted fue miembro del consejo de ‘Dioni’ y fue uno de los artífices de la famosa carrera oficial del banco ¿Se arrepentirán las hermandades algún día de haber dicho no a ese proyecto que daba un giro a la Semana Santa de Jerez?

—Eso el tiempo lo dirá. Se perdió la gran oportunidad de hacer una gran carrera oficial. Aquel proyecto arreglaba muchos problemas que la actual tiene a nivel cofrade y a nivel ciudad. Acortaba en metros y desde el punto de vista arquitectónico era de lo mejor que se había diseñado. Quizá no se estuvo a la altura por parte de los hermanos mayores. También hubo algún ‘lobby’ que quisieron tirar esa carrera oficial por su beneficio propio y no mirando el bien general de la Semana Santa. Una pena y una visión muy provinciana por parte del Jerez más añejo y arcaico. Con pocas miras de futuro. Y esto no lo digo porque yo la trabajara sino porque estábamos convencidos de que era lo mejor. A pesar de todo ello el consejo de ‘Dioni’ trabajó mucho y nos pudimos ir con la cabeza bien alta después de tantas cosas que ocurrieron y que tuvimos que afrontar. Entre ellas, la famosa carrera del banco. Era la oportunidad de hacer algo espectacular. Después vino la ratonera y todo eso. Y por miedo o por determinados títeres y estamentos que quisieron anularla se perdió la oportunidad. No se jugó limpio.