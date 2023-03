“Mi pregón narrará la Pasión de Cristo según Jerez”

—Antes de ser pregonero de la Semana Santa de Jerez Paco Zurita se ha ‘placeado’ en otros escenarios, ¿no es así?

—Comencé con una oración poética al Señor de las Penas con motivo de los trescientos años de la imagen. Eso fue hace unos diez u once años. A partir de ahí he hecho la exaltación eucarística, la invocación al Dulce Nombre y dos fervorines a la Patrona de la ciudad. El primero que hice nos cogió en plena pandemia y fue muy emotivo. También hice el pregón de la Navidad de Jerez, de Arcos, el de los Reyes Magos, las Siete Palabras en el Cristo de la Expiración, la exaltación a la saeta, el pregón flamenco en Los Cernícalos…

—¿Se esperaba el pregón de la Semana Santa?

Con todo este bagaje siempre tuve la esperanza de estar en las quinielas. Pero ya sabes que siempre hay nombres que siempre suenan. Sin embargo este año yo no lo esperaba porque era el último como hermano mayor. Yo pensaba que quizá pudiera tocarme pero una vez ya dejado el cargo en la hermandad. Así que fue una sorpresa. Me lo anunció en el mes de septiembre el presidente del consejo y qué quieres que te diga. Le dije que sí. No tardé ni un segundo en responderle.

—¿De dónde le viene esta vocación literaria al pregonero?

—Desde niño. Tengo muchas poesías escritas. Desde pequeño he tenido esta pasión por la escritura. Siempre me ha cautivado la poesía y me servía como válvula de escape. Cuando sufría algún acontecimiento duro como la pérdida de un ser querido y cosas así me impulsaban a escribir. Era como mi refugio. Me perdía en eso y era como si soltara lastre. Quizá es como el pintor cuando hace su trabajo. Yo también cuando veo algo hermoso lo quiero expresar pero por otro vehículo como son las palabras.

—Un hombre de ciencias con vocación por las letras.

—Es así. Yo estudié Económicas. Ciencias puras. Un buen amigo de mi padre, Pepe Romero, un día me dijo que si me gustaba investigar la economía tenía un campo enorme de investigación. Y me metí por ahí. Pero en definitiva lo que soy es muy curioso. Lo curioseo todo y lo leo todo lo que cae en mis manos. La economía también me cautivó. Trabajé como profesor, en una auditoría… bueno después llegué a la banca y me acomodé un poco.

—¿Has disfrutado con este nombramiento como pregonero?

—Por supuesto que sí. Yo siempre saco lo positivo de todo. Hasta en la mili me lo he pasado bien (risas). Creo que en eso me parezco a mi padre. Todo tiene su parte positiva y esto de ser pregonero aún más porque es un honor. Lo he disfrutado mucho.

—¿Ha sido un obstáculo su condición de hermano mayor de una cofradía grande como la de los Judíos con la faceta de ser pregonero?

—Podía haber sido un problema. Esta hermandad, como bien sabes, tiene mucha actividad y también es una corporación con cierto peso. Siempre estamos haciendo actividades y somos muchos hermanos. Ahora, por ejemplo, estamos en el aniversario de nuestra reorganización, el primer centenario del Martes Santo, estamos acabando la restauración del palio del Desconsuelo. Siempre hay actividad. Sin embargo, afortunadamente, tengo una junta de gobierno que me respalda y un teniente hermano mayor que ahora es candidato para sucederme y que conoce la hermandad como la palma de su mano. Así que teniendo un equipo tan bueno todo es mucho más fácil. Podría haberlo sido, pero sinceramente no lo ha sido porque hay que delegar.

—Ha sentido, por tanto, el respaldo de sus hermanos.

—Por supuesto. Y eso que esta hermandad no es muy pregonera. Ya sabes que tenemos siempre nuestra función principal y los dos besamanos el Domingo de Pasión. Pero sí que los hermanos este año están muy ilusionados por tener a un hermano que es pregonero. Así que muchos esperan que nuestra hermandad tenga su capítulo importante. Aunque ya te adelanto que mi pregón hablará de todas las hermandades. La mía tendrá su papel importante como no podía ser de otra manera, pero todos tendrán su espacio y no será un pregón solo de los Judíos.

—¿Usted es solo hermano de los Judíos?

—Sí. Y bueno la verdad es que podría haber sido de otras como las Angustias ya que mi abuelo lo era. Además yo nací un Domingo de Ramos, justo cuando salía la hermandad de las Angustias. Pero mis padres me bautizaron un Martes Santo aquí en San Mateo. Y soy hermano desde ese mismo momento. Creo que siendo de una sola hermandad te vuelcas mucho más y no repartes las fuerzas.

—¿Cuál va a ser el eje o el mensaje que el pregonero quiere transmitir mañana domingo?

—Soy un enamorado de la Semana Santa de mi tierra. Soy un enamorado de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Soy un enamorado de todo lo que el Señor hizo por nosotros. Y también soy un enamorado de María, como Madre del Redentor. En definitiva me quedo siempre con ese mensaje de perdón que nos trae Cristo. Eso me lleva a volcarme con su mensaje de esperanza y con su Pasión. Si consigo que a través de nuestras hermandades se transmita el mensaje de salvación, de esperanza y de alegría, me daré más que satisfecho. Que sea una forma de decir que merece la pena vivir la Pasión del Señor como la viven los jerezanos.

—¿Va a ser un pregón muy evangélico?

—Sin ninguna duda. También será un pregón muy vivencial. El pregonero también ofrecerá las vivencias suyas en cuanto a personas que he podido conocer, situaciones o efemérides. Intenso y profundo. Yo lo calificaría sobre todo un pregón muy cristiano. Y creo que ningún cofrade debe de sentirse defraudado si alabo más a una hermandad que a otra porque el centro será el mensaje de Cristo. Que es lo verdaderamente importante.

—¿Será un pregón también intimista?

—Creo que sí. Más que fijarme en la belleza externa yo he escogido la belleza interna que tiene nuestra Semana Santa. No tendría sentido que fuera hermosa por fuera y por dentro no. Esos pequeños detalles que a veces pueden pasar desapercibidos y que quiero resaltar. Detalles en el ámbito de la caridad y del acompañamiento a muchas personas que pueden estar necesitadas. Y las hermandades hacen una gran labor en este sentido.

—¿Estarán todas la hermandades?

—Tendrá un orden. Pero no será el orden que se pudiera esperar. Puedo dar la sorpresa y si hablo de una podría salir más adelante otra vez. Habrá especies de ventanas con diferentes escenas. El hilo conductor no será fácilmente identificable.

—¿Habrá más verso que prosa?

—Es un pregón muy poético. Así que habrá más verso que prosa. Y una gran parte del pregón está escrito en décimas encadenadas. Admiro mucho a Francisco Montero Galvache, Antonio Gallardo Molina o Antonio León Manjón.

—Los que ha nombrado son muy grandes.

—Pues sí. Son los que me han cautivado. Después los ha habido en Jerez muy buenos como José Luis Zarzana, Enrique Víctor de Mora o Antonio Moure (no quiero decir nombres porque se me puede escapar alguno). Pero intento hacer lo que hicieron a los que yo admiré especialmente. Después también habrá pareados, sextillas o algún romance, aunque lo prodigo poco. La pulcritud y la métrica me preocupan mucho. Me gusta componer pero dentro de las medidas del poema que estoy escribiendo. Todo tiene sus normas y para que quede poso hay que cumplir con la métrica. La métrica es la música y el ritmo. En todo esto soy muy cuidadoso. Hasta el punto de pararme hasta que no saque la métrica perfecta. Puedo incluso hasta borrar una décima entera si la palabra que quiero introducir no entra por motivo de la métrica.

—Su hijo va a ser el presentador.

—Sí. Podría haber elegido a otra persona. Mi padre, mi hermana… La razón por la que lo elijo a él es porque ha vivido con mucha intensidad estos ocho años que he estado como hermano mayor. Ha sido el que me ha comprendido en todos los momentos y es una gran ayuda para mí. Es muy polifacética. Habla bien y tiene mucho desparpajo. Está metido en movimientos cristianos y creo que va a hacer una presentación muy válida y muy medida. Cumplirá con su función que es solo la de presentar el pregonero. Será una presentación breve. Espero que no me toque mucho la fibra sensible.

—¿Las marchas?

—Serán ‘Mater Desolata’ de don Germán. Después ‘Estrella Sublime’ porque creo que este es el año de la Estrella por su Coronación Canónica. Y también sonará ‘Soleá dame la mano’ que es para mí, quizá, la marcha de entre todas las marchas.

—¿Qué desea el pregonero que Jerez diga cuando acabe su pregón?

—Que se olviden si he hablado más o menos de sus hermandades y que se comente que he ilusionado con el mensaje de Cristo y de María. Que nadie se sienta decepcionado por dedicarle más o menos a su hermandad. Soy el pregonero de todos y de todas las hermandades. Mañana todas las cofradías son las mías. En definitiva ensalzar la Pasión de Cristo según Jerez.