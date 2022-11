¿Habrá procesiones el próximo Sábado Santo?

Todo se iniciaba con la llegada de monseñor José Rico Pavés a la Diócesis de Asidonia-Jerez. Un mes más tarde, el nuevo consejo local de la Unión de Hermandades de Jerez tomaba posesión en la Catedral jerezana y su presidente, José Manuel García Cordero, en sus primeras palabras como responsable del ente con sede en Curtidores, ya anunciaba un Sábado Santo con procesiones en la ciudad. Algo que llamó poderosamente la atención de los hermanos mayores que, de esta forma, se enteraban de que el ‘Sábado Santo cofrade’ parecía ya estar en marcha.

El obispo no se ha negado a esta iniciativa del consejo que, desde su toma de posesión, colocaba el proyecto en la cabecera de la mesita de noche de Curtidores. Estaba ya en la hoja de ruta. Rico Pavés trasladaba al presidente la necesidad de hacer un estudio para ver si realmente es posible tener una jornada más en la Semana Santa jerezana. Así que siguiendo las directrices del prelado, el estudio se dividía en tres grandes puntos. El primero, analizar la necesidad de una jornada más ya no solo espiritual, sino también un análisis del beneficio social para la ciudad e incluso de la necesidad para la economía local por la posibilidad de atraer al turismo en esta jornada o hacer que los foráneos retrasen un día más los vuelos de vuelta a casa. Para ello entraba en la comisión Antonio Arcas de los Reyes, especialista en la materia turística. Una vez solventado el primer apartado, se pasaría a un segundo que pasaría por la conciliación de las posibles hermandades para esta jornada y la citación de las mismas a formar parte de la comisión. Con un mínimo de cofradías dispuestas a salir este día, vendría el definitivo que sería darle forma estética a la jornada. Horarios, itinerarios y todo lo necesario para poner en pie un Sábado Santo con procesiones.

Comisión cerrada

La comisión ha estado formada, casi con total seguridad, por el presidente García Cordero, algunos consejeros, el sacerdote Juan Antonio Vital, emisarios de los hermanos mayores de las hermandades citadas por el consejo, según las indicaciones de Rico Pavés, el antes referido Antonio Arcas de los Reyes y Andrés Cañadas Salguero. Se subraya el verbo en forma condicional porque si la comisión ha tenido algo ha sido el poco relieve informativo a pesar de tener el consejo un grupo de comunicación para estos menesteres. Apenas ha trascendido nada aunque se ha dado a conocer que existía y que se reunía alguna vez en el colegio de la Compañía de María, otras en la hermandad de Loreto y las últimas en la sede del consejo. Al estar tan cerrada y no trascender absolutamente nada, se ha dado alas a la especulación. A los dimes y diretes tan clásicos en el mundo cofrade. Se ha dicho de todo en torno a la comisión. Que se había hablado para que entrara en el Sábado Santo el Cristo yacente de las Aguas de San Dionisio ante la posible negativa del Santo Entierro, la llegada de la Entrega de Guadalcacín a esta jornada, la posibilidad de tener imágenes de vírgenes de gloria o, párrafo aparte, la posibilidad de que la Sacramental de Santiago sacara las antiguas túnicas de la hermandad del Cristo de la Expiración con el raso negro en el antifaz. La corporación de la parroquia de Santiago llevará a cabildo extraordinario la posibilidad de pasar de ser pura Sacramental a formar parte de las de penitencia con el Cristo de las Almas. Algo que tendría que estar después aprobado por la delegación diocesana de Hermandades y Cofradías. Sí podemos afirmar como información que ha sido el mismo consejo el que ha mantenido comunicación con la asociación de devotos de la parroquia de San José del barrio de Vallesequillo para la creación de una agrupación parroquial que llevará a cabo un proyecto de misterio del Duelo para esta jornada. El Santo Entierro, por su parte, ha solicitado un estudio serio del Sábado Santo. Una vez ofrecido el proyecto de lo que se quiere hacer y con las hermandades que estarían en esta jornada, llevarlo a cabildo si es necesario y que la hermandad decida.

Dilema

El Sábado Santo es una patata caliente complicada de construir por la jornada litúrgica que se celebra. El mismo obispo ha trasladado en alguna ocasión una preciosa reflexión sobre el sentido alitúrgico de la jornada. Sus palabras vienen a decirnos que la Iglesia nos invita a esta jornada de oración en la que “Cristo no está entre nosotros para que experimentemos la necesidad que tenemos de Él”. Para ello, la Iglesia contempla el paro total de la liturgia y la preparación para la más grande de las solemnidades: la Vigilia Pascual. Todo recobra sentido y es el centro —la piedra angular— de nuestra fe, según asevera San Pablo en sus cartas. No es posible que una parte del Pueblo de Dios celebre la Resurrección de Cristo mientras que otro aún está en el entierro del Señor. Para poder encajar esta dificultad la única posibilidad es la de procesiones muy tempranas. Antes de la llegada de la vigilia. Esto nos lleva a una jornada laboral tras dos días de fiesta. Compras, bullicio en la ciudad y la vuelta a la normalidad tras la Semana Santa. La única posibilidad para realzar cofradieramente esta día es la de sacar las procesiones más tarde. Y la tarde es ya el momento de la Resurrección. La comisión no ha dado a conocer si será un Sábado Santo de mediodía, con palcos vacíos y tiendas comerciales abiertas, o un Sábado Santo crepuscular donde es complicado ver litúrgicamente el sentido de las procesiones fúnebres en la noche en la que Cristo ha vencido a la muerte y del infierno retorna victorioso según dice el precioso pregón pascual que se canta esta noche en cada iglesia del mundo.

Palcos y reparto

La única corporación que de forma valiente se ha postulado para esta jornada del Sábado Santo ha sido la Sagrada Mortaja. Teniendo en cuenta que la cuadrilla que saca el siempre impresionante misterio de la corporación de Divina Pastora es mandada por Martín Gómez, siempre se ha dicho que la jornada propia para esta cofradía era el Sábado Santo al estar la cuadrilla de Martín comprometida en la jornada del Viernes Santo que sería la otra posibilidad. La hermandad se ha quedado sola en la jornada del Sábado de Pasión y pretende entrar, con toda justicia, en la nómina de cofradías que van a la Catedral. De esta forma tendría acceso al reparto del montante de palcos y sillas que cada año hace el consejo entre las hermandades que pasan por la carrera oficial. Algo parecido se ha especulado en la Sacramental que también adquiriría el pleno derecho para el reparto si los palcos están ocupados en la jornada del Sábado Santo.

Conclusiones

La comisión, al parecer, ha finalizado sus trabajos previos de estudio de la supuesta nueva jornada con procesiones. Si el Sábado Santo podría servir para descongestionar algunos días con hasta siete hermandades, el proyecto parece ir por otro lado. Entrarían corporaciones que no están en la nómina actual de la Semana Santa como la Mortaja, la Sacramental o la asociación de devotos de Vallesequillo, y la Semana Mayor jerezana seguiría sobrecargada. Se ha hecho un pan don dos tortas. Hermandades como Loreto, Angustias, la Soledad o Santa Marta ya han manifestado su voluntad de no entrar en la nueva jornada.

Santo Entierro Magno

Por otro lado, gran parte del sector cofrade de la ciudad piensa que todo se está haciendo con demasiada rapidez. Cabría la posibilidad de dejar todo para el año 2024 y de esta forma acudir a un Santo Entierro Magno que este año se va a celebrar en Sevilla.

En el año 2024, una buena forma de iniciar esta jornada, si realmente tiene un sentido en Jerez, sería preparar un Santo Entierro Magno que serviría a modo de prueba. Sería posible la participación de distintos misterios que, en un gesto de solidaridad con este proyecto, se unirían a un día grande para las cofradías de la ciudad. No estaría de más una idea que pasa por inaugurar esta jornada a lo grande y sin experimentos con gaseosa. Después vendría el año 2025 con un Sábado Santo que sería la estela que dejó el buen sabor del Santo Entierro Magno hecho con verdadera solemnidad, categoría y elegancia, como las cofradías jerezanas saben hacer. Sería echar las redes y esperar a que en dos o tres años fructifique la idea de alargar la Semana Santa. Las prisas son malas consejeras, piensan muchos cofrades consultados por este medio.

Ahora todo está en manos de monseñor José Rico Pavés que con las conclusiones de la comisión en las manos tendrá que tomar una decisión. El interés del consejo es que todo esté preparado para los últimos días de este mes de noviembre quedándose a la espera de la respuesta de palacio. Una patata caliente la que puede tener don José y que va a tener que lidiar. En cualquier caso, el mundo cofrade está convencido de que la decisión tomada será la que el Espíritu Santo ponga en el pastor diocesano que tanto está haciendo en su episcopado por apacentar a sus ovejas.