“Sólo me considero un servidor de la Virgen del Rocío”

-¿Fernando Calderón es el hombre de moda en Almonte?

-No sé si seré el hombre de moda pero sí puedo decirle que tengo muy buenos amigos allí, sobre todo la gente de Almonte. Lo más importante es que están muy contentos con todo el trabajo desarrollado para la Virgen, y para mí eso es lo importante.

-¿Llegó a soñar en alguna ocasión que podría llegar a vestir a la Virgen del Rocío?

-Ni tan siquiera hace cuatro años me lo hubiera planteado. Vestir a la Virgen del Rocío en cualquier época ya es un privilegio; pero hacerlo para salir a la calle y además en este aniversario tan importante como es el de la Coronación, es algo que nunca puedes imaginar que te puede llegar a ti. Y con unas bambalinas. Es como vivir en una nube.

-¿Cómo se inicia todo este proceso tan importante?

-El inicio es aquí en Jerez en diciembre de 2014 en la Sala Compañía cuando la hermandad matriz de Almonte presenta el proyecto con la presencia del obispo y la alcaldesa María José García - Pelayo. A Almonte le gusta las cosas con paso calmado y con prudencia. Por tanto todo se ha ido haciendo pero bajo estas pautas. Sin prisas. Conforme se iba culminando todo el proyecto la hermandad matriz me encargó el palio para celebrar el centenario de la Coronación Canónica de la Virgen. Así que todo fue ampliándose y rodando.

-Lo aprueba la hermandad matriz con un diseño suyo.

-Efectivamente así fue. Bueno, realmente este trabajo se quería tener lo antes posible. Pero ya sabe cómo son las cosas de la Virgen y todo se fue demorando hasta llegar a este año donde se conmemoraban los cien años de la Coronación. Ella ha querido que se estrenara en esta celebración tan especial.

-¿Cómo llega usted hasta Almonte para llegar a hacer estos trabajos tan importantes?

-Pues yo creo que fue porque estaba en el lugar oportuno en el momento adecuado. Son circunstancias. Bueno, creo que son cosas de la Virgen y me tocó a mí. Después es importante que también he sabido corresponder ante el gran compromiso que contraía. La discreción es primordial. Y también habría que decir que la calidad del taller avala los trabajos. Pero todo ha ido sobre la marcha.

-Pero también hace falta tener amigos. Y padrinos.

-Sinceramente hablando tengo que decirle que este año se cumplen veinte años con el taller abierto. Todo lo que tenemos lo hemos conseguido por nuestro trabajo. No ha habido padrino alguno. Almonte ha visto quizá que yo siempre he sido un servidor de la Virgen del Rocío y que no iba a servirme de Ella. Todo se ha hecho con el mayor cariño y se dieron las circunstancias necesarias. Y también estar a la altura artística. Esa es la verdad.

-Me imagino que tendrá un capítulo de agradecimientos.

-Por supuesto. Desearía agradecer a la ciudad de Jerez cómo se ha volcado con todo este proyecto. En principio a Isaac Camacho que era hermano mayor en aquel entonces en la hermandad de Jerez. Le agradezco su compromiso desde el comienzo. Almonte, en agradecimiento a la ciudad de Jerez, pide que el manto lleve en el diseño el escudo de Jerez. Es el primer manto procesional que lleva un escudo de una ciudad que no sea Almonte. Jerez se ha volcado con la Virgen.

-Ha habido incluso un cambio estético con las dos bambalinas que ha hecho usted.

-En cierta forma es como usted lo comenta. Pero bueno quizá el cambio se produjo en septiembre. Gustó mucho al pueblo de Almonte y a los rocieros en general esta recuperación de una estampa única y muy antigua que es la de colocarle las bambalinas. Ahora estas nuevas que se han hecho han sido una apuesta segura. Estamos todavía en el año del centenario y se pensó que al estar todavía envueltos en esta importante efemérides se podían hacer las nuevas bambalinas. En cualquier caso ha sido una reminiscencia de una estampa histórica. Se quedarán para salidas extraordinarias. Sin embargo hacer dos palios en siete meses ha sido un motivo de satisfacción muy grande para nuestro taller.

-¿La financiación?

-Un porcentaje muy alto lo han llevado a cabo distintas familias de aquí de Jerez, instituciones de la ciudad, particulares. Yo creo que toda la ciudad entera se ha volcado con este gran proyecto que Jerez en cierta forma le ha regalado a la Virgen del Rocío. No ha sido normal la forma en la que la ciudad se ha involucrado.

-¿Prácticamente todo lo ha pagado la ciudad de Jerez?

-Sí. Prácticamente todo lo ha sufragado la ciudad. Por eso le comentaba que, en agradecimiento, Almonte consideró que el escudo de la ciudad debería de estar reflejado de alguna forma.

-Después de este trabajo supongo que será complicado superar encargos más grandes.

-Ciertamente uno ha quedado agotado aunque muy contento. En cierta forma sí es cierto que piensas que qué te puede llegar ahora que te ilusione de la misma forma. Pero es sólo un reflejo. Inmediatamente el trabajo diario te hace esforzarte cada día más. La verdad es que los veinte años que llevamos con el taller abierto nunca ha faltado trabajo. Ahora, me va a disculpar que sea discreto, pero hay proyectos muy importantes en Jerez, en Sevilla y en Andalucía. Pero ya le dije que me gusta estar en una segunda línea. Todos estos proyectos que son muy interesantes los deben de anunciar las cofradías y yo como profesional trabajar mucho y hablar menos. Hay una agenda relevante gracias a Dios y ya se irá dando a conocer.