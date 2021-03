Las hermandades de Bondad y Misericordia, la Salvación y la Misión Redentora ya habían recibido la luz verde desde el Obispado de Jerez para venir al centro en los días de la Semana Santa y pasar por la carrera oficial hasta llegar a la Catedral para hacer su estación de penitencia.

Todo un logro y un proceso de años y de lucha para conseguir ese sueño de ver a tu cofradía entrar por el palquillo de toma de hora y llegar hasta el primer templo para rezar las preces. Este año no podrá ser. Afortunadamente, el pasado año de 2020 no estaba prevista ninguna incorporación nueva por lo que habrá que esperar un año para ‘sacarse la espina’ de querer, poder y finalmente no ser posible.

Gregorio Fernández Fernández es el hermano mayor de la mercedaria cofradía de la Misión Redentora con sede en la parroquia del Corpus Christi. La hermandad estaba prevista que viniera al centro en la Madrugada del Viernes Santo. Para el hermano mayor estos días son “los de la ilusión no por no salir sino porque están siendo semanas de reencontrarnos que hacía meses que estábamos muy parados por la pandemia. Por otro lado no te niego que en la hermandad también se viven momentos de tristeza”. Gregorio pone como ejemplo que “hace unos días vino un hermano a recoger su túnica nueva y ver la túnica y pensar en que este año no vas a ponértela fue duro”.

Sin embargo, “la hermandad está muy viva y esto nos fortalece. Gracias a esta unión hemos conseguido culminar la talla de los candelabros del paso que están acabados. Eso sí, estamos deseando hacer convivencias y todo tipo de actividades para aumentar los ingresos que hacen falta para proseguir con nuestros proyecto”.

La segunda ola fue como un mazazo para la hermandad, cuenta el hermano mayor. “pero todo eso ya pasó y hay que seguir activos. Aunque sea en la distancia y sin perder el contacto”.

La Salvación

En la parroquia del Perpetuo Socorro, en el barrio de Las Torres, está la hermandad de la Salvación. La cofradía tenía prevista su primera salida a la Catedral tal día como hoy, Martes Santo. “Creo que estamos preparados para ir al centro. Ya el año pasado también fue un contratiempo no poder salir aunque fuera el Sábado de Pasión. Sin duda que todo este afecta y hemos sentido en algunos momentos cómo la hermandad se resentía por todo lo que está ocurriendo. Sin embargo, el quinario ha sido muy positivo para todos y nos ha permitido recuperar el contacto con los hermanos”, comenta su hermano mayor, Ramón Villén.

El sueño de verse en la tarde del Martes Santo tendrá que esperar un año. “Cuando lo tienes tan cerca y se te va es una sensación agridulce. Pero lo superaremos, de eso estamos convencidos” sostiene Villén.

Los hermanos han acogido muy bien la posibilidad de tener las papeletas de sitio solidarias y poco a poco la maquinaria se va reactivando en Las Torres. Uno de los estrenos de la cofradía era la culminación del grupo escultórico al completo, obra de Manuel Alejandro Olivera con la participación también de José Carlos Gutiérrez. “Además, también hemos acabado con la talla del frontal del paso de misterio así como la remodelación del misterio entero”, comenta el hermano mayor.

Bondad y Misericordia

Por último, la hermandad de Bondad y Misericordia también tenía prevista su salida en la tarde del Martes Santo. David García Sánchez, su hermano mayor, destaca ante todo que “estamos animados y hemos vuelto a la vida casi normal de hermandad. Hemos potenciado los cultos este año y nuestro titulares estarán expuestos el Lunes, Martes y Miércoles Santo en la parroquia de San Juan de Dios. Hoy tendremos la función principal de instituto y será para nosotros otra gran cita que habrá que disfrutar”.

Para David García, lo más importante es que “no perdamos el contacto con los hermanos. Eso es fundamental. La pena de no poder salir se puede aplacar con la esperanza puesta en que el activo humano sigue vivo”, sostiene.

Tres eran tres las que vieron truncados sus sueños. La pandemia se irá tarde o temprano. Sin embargo, las jornadas del Martes Santo y la Madrugada seguirán para siempre. Todo llegará.