El Señor de Pasión, repuesto al culto tras su intervención

Coincidiendo con el inicio de los cultos cuaresmales, se repuso al culto la imagen del Señor de Pasión, de la hermandad del mismo nombre que procesiona en la tarde noche del Domingo de Ramos.

La talla ha pasado por una proceso de restauración a cargo de su autor, Antonio Jesús Dubé Herdugo, quien realizó la talla en 2002 y ahora le ha realizado una intervención para su conservación y realce.

Tras los cultos cuaresmales de esta semana, la talla se expondrá en besamanos, junto a la dolorosa de la corporación, María Santísima de la Angustia Madre de la Iglesia, el próximo domingo día 8, tercer Domingo de Cuaresma.