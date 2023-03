El tiempo que hará en Semana Santa aún es difícil de predecir

El tiempo meteorológico comienza a estar sobre la mesa de los cofrades en las casas de hermandad. Muchos ya adelantan nubes borrascosas para los días de Semana Santa. El tema de todos los años. Si lloverá el Domingo de Ramos, si será en el último tramo de la semana o si tendremos buen tiempo de ‘pitón a rabo’, que diría un castizo.

Esta redacción cofrade se ha vuelto a poner en contacto con el que se considera ya como el meteorólogo de cabecera por sus acertadas predicciones en años anteriores y, sobre todo, por ser jerezano de nacimiento. Se trata de Juan Antonio Salado que poco puede adelantar a este respecto. El meteorólogo comenta que “las predicciones del tiempo aún no indican este año qué patrón atmosférico podría ser el dominante durante los días de la Pasión”.

Este patrón se saca de una serie de “predicciones a largo plazo, que se actualizan dos veces en semana”, sostiene Salado. En este sentido prosigue sobre el adelanto de lo que pueda ocurrir con el tiempo deteniéndose, según estos mismos patrones, en que “nos van indicado en sus últimas actualizaciones que la primera semana del mes de abril podría ser más húmeda de lo habitual, normal e incluso más seca, por lo que no nos deja claro qué tiempo podría presentarse”. Por tanto, aún es prematuro poder sostener con cierta firmeza las condiciones meteorológicas que se tendrá en la Semana Santa.

Juan Antonio Salado explica que “la primavera suele ser una época que genera una gran incertidumbre en las predicciones meteorológicas debido a que comienzan a sucederse una serie de cambios en la atmósfera que depararán en el tiempo estival”. Por esta razón, “hasta la última semana del mes de marzo no tendremos probablemente un esbozo de cómo se podrá presentar el tiempo por nuestra zona”.

El pasado 2022

Por hacer un poco de recordatorio, hay que destacar que el pasado no fue un año bueno del todo. Si el Domingo de Ramos se salvó y no hubo problemas con el tiempo, las dos jornadas siguientes si que fueron casi dramáticas. El Lunes Santo cayó uno de los aguaceros más fuertes que se recuerda y cogió a cuatro hermandades en las calles. La Sed, la Candelaria, la Paz de Fátima y la de Amor y Sacrificio. La Sagrada Cena y la Viga no salieron.

El martes fue también un día complicado aunque sin llegar a la gravedad del Lunes Santo. Hasta tres cofradías tuvieron que esperar más de dos horas en la Catedral a que dejara de llover y la Clemencia buscó refugio en la Escuela de San José. Bondad y la Salvación volvieron a sus templos.