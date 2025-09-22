Toma de posesión de la nueva junta de gobierno de la Hermandad del Santo Crucifijo

La junta de gobierno de la Hermandad del Santo Crucifijo.

La nueva junta de gobierno de la Hermandad del Santo Crucifijo tomó posesión el pasado viernes en el transcurso de una eucaristía celebrada en la Parroquia de San Miguel.

Juan Miguel Tinajero Mariscal será el nuevo hermano mayor de la corporación de la Madrugada jerezana. La suya fue la única candidatura que se presentó al cabildo de elecciones que se celebró a principios de julio.

Junto a él estarán Martín José Cortes Aranda (teniente de hermano mayor), Miguel Merino Aranda (mayordomo), Francisco José Rodríguez Guilloto (secretario), Salvador Argudo Martínez (tesorero), Diego Álvarez Morato (fiscal de reglas), José Eduardo Ivison Castaño (diputado mayor de gobierno) y Harold Jimmy Gaumitz Peña, Emilio José Moreno Pérez, Juan Manuel Bellido Rodríguez, José Antonio Román Holgado, Manuel Merino Aranda, Francisco José Bernal Pérez, Miguel Ángel Lobato Ramos, Pedro Contreras Domínguez, Alejandro Ortiz Jaén, Fernando Vicenti Romero, José María Gallego Elena y Andrés Alfonso Roche Galisteo.