'Miradas de fe', una exposición solidaria en Los Claustros de Santo Domingo

Durante toda la Cuaresma puede verse en Los Claustros de Santo Domingo la exposición 'Miradas de fe', una muestra con obras del pintor Fernando Quirós sobre las imágenes cristíferas y algunas marianas que procesionan en la Semana Santa y que tiene carácter solidario. De hecho, todo lo recaudado con la compra de estas obras va destinado a un proyecto emprendido por al autor en el área de oncología del Hospital de Jerez.

La exposición está conformada por 48 cuadros que representan las imágenes titulares de las hermandades de la Semana Santa de Jerez. Cada pieza tiene un formato de un metro por un metro y están a la venta por 500 euros cada una. No obstante, también se pueden adquirir 10 láminas de cada obra por 50 euros cada una. Las obras han sido realizadas en los dos últimos años por este pintor.

La recaudación de estos trabajos irá destinada a un proyecto de 'humanización' del área de oncología del Hospital de Jerez con el objetivo de causar un impacto positivo en la comunidad sanitaria y en los pacientes. Antes que esta acción solidaria, Fernando Quirós ya realizó el pasado mes de febrero el proyecto denominado ‘Habitación de colores’, una intervención en el centro hospitalario al reconstruir, equipar y decorar una habitación de la zona de pediatría para a atender a niños que han sufrido ictus o problemas neurológicos, una labor que realizó en colaboración con el Instituto de Rehabilitación Neurológica Charbel, espacio que se llama la ‘Habitación de colores’.

La muestra podrá visitarse hasta el próximo Sábado Santo. / Manuel Aranda

Fernando Quirós es responsable de la asociación ‘Coloreando vidas’ que creó hace cuatro años con la idea de abordar la inclusión y la discapacidad de manera muy sensibilizada, educativa y respetuosa, mediante la realización de eventos benéficos que visibilizan la realidad de personas con discapacidad. La muestra estará abierta hasta el próximo 4 de abril (Sábado Santo).