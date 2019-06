-¿Qué razón le mueve a usted a comunicar su intención de presentarse a presidir la Unión de Hermandades?

-Entiendo que ha sido quizá un poco anticipada la noticia. Pero todo el mundo sabía de mi intención. Yo este tiempo he dado un paso al lado, pero muchos cofrades me han preguntado estos meses. Ante la insistencia de muchos y la inquietud, pues he decidido comunicarlo oficialmente que me voy a presentar.

-Si llega a ser presidente, sólo le va a faltar ser pregonero para obtener lo que he denominado como ‘la triple corona’. O sea, hermano mayor, presidente del consejo y pregonero.

-(Risas). No tengo esa facilidad para el verso. No estoy capacitado. En el mundo cofrade pues sí he sido hermano mayor de dos de mis cofradías. En cuanto a presidente, creo que soy un cofrade conocido y tengo el suficiente bagaje para llevar a cabo esa labor. He sido consejero y conozco cómo se mueve el consejo local.

-Lo tiene que tener usted muy claro cuando se presenta por segunda vez pero ¿asume que podría darse la circunstancia de no tener la confianza del pleno por segunda vez?

-Por supuesto. Doy el paso siendo consecuente. Si hubiera dos candidatos lo asumo. Ahora bien, lo tengo claro porque hay que hacer cosas por las hermandades. Tengo mis ideas y no quiero decir que sean revolucionarias, pero creo que es positivo al menos intentarlo.

-Pero con la flamante trayectoria que usted tiene, ¿no cree que esto puede ser un revés en el caso no salir elegido?

-No. Cuando las cosas se hacen con cariño no hay que temer nada. Ya le digo que asumo cualquier resultado. No me sentiré defraudado porque yo lo que quiero es trabajar por las hermandades. Creo que puedo hacer una gran labor pero sé que la última palabra la tendrán los hermanos mayores.

-¿Y cuáles son esas ideas?

-Es pronto para comentarlo todavía. Quiero dejar claro que me pienso presentar. Cuando llegue su momento y sea presidente ya diré cuál es mi proyecto. Pero no quiero prometer nada que después no pueda cumplir. Quizá ese fue mi error en el año 2016. Una vez que se proceda a las elecciones, pues entonces sí daré a conocer mi proyecto. Siempre con acuerdos y consenso. La Semana Santa de Jerez tiene que cambiar con las nuevas incorporaciones de hermandades. Pero tendrá que ser siempre para engrandecerla aún más. Poco a poco y paso a paso.

-Pero si usted no explica antes sus ideas, ¿cómo le van a votar los hermanos mayores?

-Bueno, en el año 2016 presenté mi proyecto en el obispado cuando faltaban veinte días para el pleno de elecciones. Hay que agotar los plazos y ahora no quiero interferir en el consejo actual que hay que dejarle trabajar. No es el momento todavía. Ahora bien, una vez que esté abierto el plazo pues se darán a conocer el equipo y el proyecto.

-¿Tiene usted un equipo ya?

-Pues en el año 2016 creo que llevaba un gran equipo. Con nueve ex hermanos mayores y seis cofrades de junta de gobierno de primer nivel. Gente que estaba acostumbrada a tomar decisiones. Seguimos estando los mismos, lo que ocurre es que hay personas que están comprometidas en sus hermandades. Por tanto habrá alguna nueva incorporación.

-El consejo es muy ingrato. Debe de estar a las órdenes del obispado, del pleno y del Ayuntamiento. Y por si no fuese poco, ante el riesgo del escarnio de las redes sociales.

-Esas son las reglas del juego. Habrá de todo. Quien te apoye y quien te critique. Pero cuando las cosas se hacen con convencimiento y con beneficios garantizados todo tiene resultado. Hay que tomar decisiones coherentes. Lo estrambótico es lo que te puede llevar a las malas críticas. Ahora bien, el consejo tiene que tener su propia personalidad, aunque por supuesto estás condenado a entenderte con todos. Fundamentalmente con el pleno que es el que te ha nombrado. Y a las órdenes del obispo.

-Más mano izquierda que José Tomás.

-Por supuesto. Pero hay que saber escuchar y leer entrelíneas.

-Creo que si usted llega se partirá la cara por las hermandades.

-No le quepa la menor duda. Trabajaré con constancia y cierta profesionalidad. Muchas veces se cometen errores al prometer cosas que después no se han podido cumplir y así no puede ser.

-¿Sábado Santo?

-Aunque depende del señor obispo, yo pienso que si no se puede conseguir el Sábado Santo pues se podrá alcanzar otras cosas. Al menos eso confío.

-¿A qué se refiere con ‘otras cosas’?

-No. Que pienso que podrá haber otras historias o ámbitos que sí se puedan solicitar y conseguir. Podría haber fórmulas que quizá hoy no se aceptan pero al año siguiente sí. Habrá que intentar muchas consideraciones.

-¿Y de la masificación de la Semana Santa?

-Es lógico. Las hermandades de vísperas quieren y deben de ir a la Semana Santa. Es normal. Ha habido un auge el Sábado de Pasión y sin ayudas apenas. Pero han trabajado mucho y bien. Hay masificación, sin duda. Pero todas quieren y deben llegar.También se verá en un futuro no muy lejano que habrá que hacer hasta cambios de días y de orden.

-¿Traerá si es elegido presidente una carrera oficial bajo el brazo como sus antecesores?

-Cuando llegue su momento se verá. Ahora mismo no se puede opinar sobre este tema.

-¿Pero usted tiene alguna idea?

-Mi única idea es la del consenso. Deberá de ser el pleno quien lo solicite. Habrá que escuchar a todos, meterlo en una batidora y consensuar. Tengo una carrera oficial pero no la propondré y sí una carrera que contente a la amplia mayoría.

-¿Y el reparto de las sillas?

-Pues sí es posible que no me guste tal y como está constituido ahora. Hay hermandades como las nuevas que cuando más lo necesitan se les niega un reparto más equitativo. A mí me gusta más un reparto como el de Sevilla. Se podría establecer un criterio con ayudas y subvenciones a las de gloria y vísperas. Hay que tener una deferencia con las que más apoyo necesitan.