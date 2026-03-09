Así fue el viacrucis del Cristo de la Viga por el interior de la Catedral de Jerez

La Catedral de Jerez acogió en la noche de ayer un viacrucis presidido por el Cristo de la Viga. Este acto piadoso es el habitual cierre a los cultos cuaresmales que a lo largo de la pasada semana celebró la corporación penitencial del Lunes Santo y que tuvieron su cúlmen con la celebración de su función principal de instituto y la posterior exposición en besapiés de este histórico crucificado al que se le rinde culto en la seo jerezana.
