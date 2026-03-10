El próximo día 20, viacrucis del Señor de la Hermandad de las Cinco Llagas por el centro de la ciudad

El Señor de la Vía-Crucis, durate el besamanos del pasado Miércoles de Ceniza.

Cada viernes de Cuaresma, la Hermandad de las Cinco Llagas realiza un ejercicio de viacrucis en su sede canónica, la Iglesia de San Francisco. Sin embargo, el previsto para el próximo día 20 será distinto y especial dado que se hará en la calle y portando al Señor de la Vía-Crucis, una talla que ha sido recientemente restaurada.

Según explicó el hermano mayor de la corporación de la Madrugada, Ernesto Romero, este acto piadoso se podrá hacerse gracias a la intervención realizada a la talla durante los últimos meses, que ha permitido que vuelva a tener la "estabilidad" necesaria para poder ser llevado.

El acto piadoso comenzará a las ocho de la tarde y y tiene previsto pasar por la Parroquia de San Miguel.

El recorrido será el siguiente: Plaza Esteve, Parada y Barreto, Doña Blanca, Lancería, Plaza del Arenal, Caballeros, San Pablo, San Miguel, Plaza León XIII, Barja, Plaza Santos, Pavón, Caballeros, Doña Felipa, Corredera y Plaza Esteve.

Cartel anunciador del viacrucis editado por la Hermandad de las Cinco Llagas

Está previsto que concluya en torno a las nueve y media de la noche.