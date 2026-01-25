Así ha quedado el Señor de la Vía Crucis tras su restauración: el Nazareno de las Cinco Llagas vuelve al culto

Tras aproximadamente seis meses en el taller del bornense Ismael Rodríguez-Viciana, en la mañana de este domingo se ha repuesto al culto en la Iglesia de San Francisco la imagen de Nuestro Padre Jesús de la Vía Crucis, el Nazareno de la Hermandad de las Cinco Llagas. Tras una eucaristía, la talla ha sido expuesta para su veneración en su capilla de este céntrico templo durante esta jornada.

La imagen ha regresado para presidir el quinario de la Hermandad que se celebrarán durante la última semana de este mes de enero y que tendrán su inicio este lunes con el traslado de la talla hasta el altar cultos.

La talla se ha restaurado para hacer frente a las patologías que arrastraba la talla que talló Ramón Chaveli hace 85 años. Así, por un lado, se ha intervenido frente a los problemas estructurales que tenía en la peana realizando unas labores de estabilización y se ha procedido a una tarea de limpieza ante la oscuridad que presentaban los barnices. Además, se ha mejorado la sujeción de la cruz a la talla.

Las manos del Nazareno de la Hermandad de las Cinco Llagas. / Manuel Aranda

Durante la mañana, han sido muchos los fieles que han acudido a la Iglesia de San Francisco para ver de nuevo al Señor de la Vía Crucis, una veneración que servirá de prólogo a la semana de cultos de la corporación de la Madrugada del Viernes Santo. Así, este lunes, a partir de las ocho y media de la tarde se procederá al traslado de la imagen al altar de cultos, una labor que este año se le ha encomendado a los integrantes de la Agrupación Musical San Juan.

Mientras, a partir del martes se iniciará el quinario que será oficiada por Francisco Moreno Aldea, director espiritual de la Hermandad de Monte-Sión de Sevilla. El domingo será la función principal de instituto de la corporación jerezana, que estará celebrada por Juan José Rodríguez Mejías.