La Hermandad del Transporte presentó en la noche del martes en su casa de hermandad el cartel que ha editado para esta Semana Santa. Y la corporación del Domingo de Ramos encomendó este encargo al artista jerezano Miguel Ángel Segura que suele sorprender con la técnica y estética que utiliza en sus trabajos cofrades.

Y en esta ocasión no ha sido menos pues ha realizado un anuncio elaborado con 5.000 alfileres negros para 'dibujar' la imagen de Madre de Dios de la Misericordia (la Reina del Transporte).

En el acto se dio a conocer no solo la obra sino también un vídeo donde se muestra el proceso creativo de este singular cartel.