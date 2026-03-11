El singular cartel de Miguel Ángel Segura para la Reina del Transporte: una obra realizada con 5.000 alfileres
Fue presentado en la noche del martes en la casa de hermandad de la corporación del Domingo de Ramos
Concierto de Rancapino Chico a beneficio de la Guardia Romana del Transporte
La Hermandad del Transporte presentó en la noche del martes en su casa de hermandad el cartel que ha editado para esta Semana Santa. Y la corporación del Domingo de Ramos encomendó este encargo al artista jerezano Miguel Ángel Segura que suele sorprender con la técnica y estética que utiliza en sus trabajos cofrades.
Y en esta ocasión no ha sido menos pues ha realizado un anuncio elaborado con 5.000 alfileres negros para 'dibujar' la imagen de Madre de Dios de la Misericordia (la Reina del Transporte).
En el acto se dio a conocer no solo la obra sino también un vídeo donde se muestra el proceso creativo de este singular cartel.