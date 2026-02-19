Más de 1.900 médicos pidieron ayuda por trastorno mental y adicción entre 2023 y 2024

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (Paime), impulsado por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (Fpsomc), atendió 1.933 nuevos casos entre 2023 y 2024, lo que supone una cifra récord desde que hay registros, según se desprende del Informe 2025.

El documento, presentado este jueves durante el XI Congreso Paime y II Encuentro Internacional del Paime, que se celebra en Alicante, tiene carácter bienal y recoge una tendencia ascendente en el número de atenciones ofrecidas por este programa en los últimos años, con un aumento del 13% respecto al periodo 2021-2022 y del 61% si se compara con los años 2019 y 2020.

"Se confirma esta tendencia ascendente, sobre todo desde la pandemia de Covid-19. Por tanto, lo que nos pasó en la pandemia no fue puntual, sino que lo vamos a arrastrar consecutivamente en años siguientes", ha explicado la vicepresidenta primera de la Fpsomc y de la OMC y coordinadora nacional del Paime, Mª Isabel Moya.

El Paime es una iniciativa de la Organización Médica Colegial para dar apoyo y acompañamiento a los facultativos que enfrentan problemas de salud mental. Desde su puesta en marcha en 1998 hasta 2024, se han registrado 10.001 casos atendidos.

En el último periodo analizado, la razón principal por la que los médicos solicitaron la asistencia del programa fueron los trastornos mentales (84,9%), seguida del consumo de drogas (6,4%), patología dual (4,8%) y alcoholismo (3,9%). Respecto a los años 2021 y 2022, se han duplicado las consultas por adicciones, que se situaban en el 3% en el anterior informe.

Los diagnósticos clínicos más comunes fueron trastornos adaptativos (28%), trastornos del estado de ánimo (24%), trastornos de ansiedad (21%), trastornos relacionados con el consumo de alcohol y otras sutancias (14%), otros trasntornos sin especificar (14%) y trastornos de la personalidad (4%).

Perfil del médico atendido

El profesional que demanda con más frecuencia el Paime es el médico de familia (43,9%), lo que se explica porque porcentualmente son más respecto al total de colegiados. Mientras, los especialistas de Pediatría (5,7%), Psiquiatría (5,03%), Anestesiología y Reanimación (4,5%) y Medicina Interna (4,3%) atendidos se sitúan ligeramente por encima de lo que deberían por porcentaje de colegiación.

Por edad, el grupo que más utiliza el programa es de 31 a 40 años (26,6%), seguidos de los de 41 a 50 años (22,3%). Los médicos menores de 30 años suponen el 17,3% de consultas, a pesar de que sólo representan el 8% de la colegiación. En el otro extremo, los médicos mayores de 61 años, que representan el 26% del total de colegiados, sólo registran un 14,7% de atenciones.

Sobre las causas del mayor acceso de médicos jóvenes al Paime, Isabel Moya ha detallado que, a su juicio, las causas son multifactoriales, y pueden estar relacionadas tanto con el menor estigma de este colectivo con respecto a la salud mental como con el hecho de que es el grupo que más sufre la precariedad laboral.

En esta línea, el presidente de la OMC y la Fpsomc, Tomás Cobo, ha advertido que la "desafección" de los médicos tiene "tres claves esenciales", como son la precariedad laboral, la falta de tiempo para la formación y el modelo retributivo, que "impactan directamente en los más jóvenes".

El perfil del médico atendido también muestra que el 67% de los profesionales que acceden son mujeres, frente al 33% hombres. En su mayoría, los profesionales atendidos son españoles (85%) y, entre el resto de nacionalidades, destacan médicos venezolanos (4,2%) y colombianos (2,9%). El 88% trabaja en el ámbito urbano y el 83% en el sistema público de salud.

Casos complicados

El informe detalla información respecto a los casos complicados atendidos, que son aquellos en los que no es suficiente con una intervención estándar, sino que se requiere una gestión intensiva, prolongada y coordinada, como consecuencia de factores múltiples, tanto clínicos como profesionales, legales o sociales, que aumentan el riesgo para el médico y para el ejercicio profesional, así como para terceros.

En 2023, la proporción de casos complicados fue del 21% y, en 2024, del 20,6%, similar a periodos anteriores. De ellos, el 50,6% supone un riesgo para la praxis, el 39,4% presenta conflictos en el entorno laboral y un 10% ha tenido que cambiar de centro de trabajo.

Por otra parte, el número de contratos terapéuticos en vigor en este periodo ha aumentado un 46,4%, con un total de 533, en comparación con los dos años anteriores, cuando había 364.

Cataluña y Madrid, las comunidades con más atenciones

Las comunidades autónomas con más profesionales atendidos por primera vez son, principalmente, las que concentran mayor número de médicos. Cataluña lidera con un 26,7%, seguida de la Comunidad de Madrid (19,7%), Andalucía (13,9%) y País Vasco (7,14%). Estas cuatro comunidades concentran el 67% de casos en toda España.

Con respecto al periodo 2021-2022, destaca un incremento en Andalucía del 5%, del 4,8% en la Comunidad de Madrid y del 2,3% en la Comunidad Valenciana. Mientras, los casos atendidos han disminuido de forma significativa en Cataluña, un 9%.

El 99% de profesionales que recurren al Paime lo hacen de forma voluntaria, en concreto, el 67% accede de forma voluntaria "espontánea" y el 31,9% de manera voluntaria "inducida". Un 0,91% se pone en contacto de forma confidencial y el 0,20% a través de una denuncia formal.

En los casos inducidos, los médicos enfermos suelen ser persuadidos, principalmente, por un colega (28,8%) o por un psiquiatra (21%) para acudir al programa. Las unidades de prevención de riesgos laborales (16,5%), superiores profesionales (8,6%), familiares (5,6%) y gerencias (0,3%) tienen menor peso.

El 72% recibe el alta terapéutica

En total, al finalizar 2024, había 3.063 médicos activos en el programa. El volumen de visitas ambulatorias entre 2023 y 2024 asciende a 26.363 visitas, lo que supone una media de 8,6 visitas por paciente. El 7,5% ha requerido ingreso hospitalario.

El 71,6% de los médicos que han ingresado en el Paime han recibido el alta médica, reincorporándose a su puesto de trabajo sin ningún peligro para el o para los ciudadanos. El alta administrativa la han recibido un 28%.

El coste hospitalario del Paime en el periodo 2023-2024 fue superior a 1.416.000 euros, mientras que el coste ambulatorio ascendió a más de 4.132.000 euros. De este modo, el programa implica un coste superior a los 2,5 millones de euros cada año.