El 25% de los estudiantes va a clases particulares y gasta de media casi cien euros al mes

Uno de cada cuatro estudiantes recibe clases particulares, sobre todo de inglés y matemáticas, y gasta una media de casi 100 euros al mes, lo que supone un mayor coste de oportunidad para aquellas familias con menos recursos.

Según el informe La educación en la sombra en la península ibérica publicado por el Observatorio de la Fundación La Caixa, en España el mercado de las clases privadas mueve más de 148 millones de euros al mes, 1.480 millones al año y el gasto medio es de 97 euros mensuales.

Las matemáticas representa la segunda materia de interés para 1,5 millones de jóvenes de entre 6 y 18 años que reciben clases extraescolares y el inglés es la primera al recibir más de la mitad de las clases privadas.

Los datos se extraen de una encuesta realizada a 2.500 hogares españoles que tenían como mínimo un hijo de entre 6 y 18 años cursando educación primaria, educación secundaria obligatoria (ESO) o bachillerato y ciclos formativos en centros públicos.

El 53% acudía a clases privadas de inglés, el 40% a clases de matemáticas y el 11,5% a clases de lengua, con una media semanal de tres horas.

El precio de las clases privadas varía según la asignatura y la etapa educativa y mientras las matemáticas suponen el mayor gasto, 108 euros mensuales, en la educación secundaria es donde el alumnado acude a más clases particulares: uno de cada tres estudiantes.

Más clases particulares en España que en Portugal

El informe compara el mercado de las clases particulares español con el portugués y señala que es más común acudir a este tipo de enseñanza en España, ya que en Portugal el porcentaje se sitúa en el 20%.

Sin embargo, el gasto medio es casi 30 euros al mes más elevado en Portugal (126,4 euros) que en España pese a que el número de horas semanales es el mismo.

Aunque lo cierto es que mientras en España el porcentaje de alumnos que acude a clases individuales es del 35%, en Portugal es casi del 42%, lo que también eleva el coste.

La mayoría de los estudiantes asisten a sesiones grupales, alrededor del 50% en Portugal y el 60% en España, y en ambos países la mayor incidencia se observa en la educación secundaria superior

Las clases de matemáticas siguen teniendo mucho peso en ambos territorios y los expertos inciden en que "es probable que esté relacionado con la gran competencia que hay para acceder a los estudios superiores de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)".

"La concentración de las clases privadas en la educación secundaria superior sugiere que los padres priorizan ese apoyo extra en los cursos académicos con exámenes importantes que tendrán un impacto significativo en las oportunidades futuras en cuanto a educación superior", incide el informe que explica cómo las clases privadas pueden ampliar las desigualdades educativas, ya que su acceso depende en gran medida del nivel de ingresos.

Una brecha educativa

La proporción de estudiantes que asisten a clases privadas aumenta cuando la situación financiera es mejor: del 17,9 al 25,9% en Portugal y del 23,1 al 25,6% en España, "lo que puede contribuir a aumentar la brecha en los resultados académicos".

De hecho, el 24,4% de los hogares portugueses no recibe clases privadas "porque son demasiado caras", aunque en España la decisión se adopta por la necesidad de apoyo extra y la carga financiera es la segunda razón más citada para no apuntarse a estas clases.

La razón principal que lleva a apuntar a un estudiante a clases particulares son sus dificultades con la materia en cuestión, para el 28,6%, y sólo el 5,3% lo hace para preparar exámenes.

El impacto de las clases privadas en la nota de la asignatura es muy positivo para seis de cada diez estudiantes españoles y casi para la totalidad de los portugueses que las reciben, y aunque sólo tres de cada cuatro españoles cree que ha mejorado su rendimiento.