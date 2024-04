Decenas de muertos en el incendio de una discoteca en Estambul

Una discoteca en la que se llevaban a cabo obras de reforma se incendió en Estambul dejando al menos 29 fallecidos, presumiblemente empleados en los trabajos, que no contaban con licencia del Ayuntamiento, según las autoridades municipales.

"No consta solicitud alguna para hacer reformas en el interior del local. Se trata de un sótano dos plantas bajo tierra, por lo que no se ve desde fuera y no había quejas al Ayuntamiento. Se puede decir que era una intervención clandestina", dijo el alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, a la prensa.

"Por dentro tiene un aspecto grave. Se ve una gran cantidad de materiales de obra amontonada de forma muy caótica", dijo el regidor. El alcalde indicó que el fuego se declaró a las 12:47 y que seis minutos más tarde llegaron los bomberos.

El Masquerade, una discoteca con un gran escenario, que albergaba actuaciones musicales y, según su página web, un aforo de hasta 4.000 personas, se incendió al mediodía de este martes, causando la muerte a 29 personas, sin que se conozcan aún las causas del desastre. Una persona más está hospitalizada en estado grave.

La discoteca, que se halla en el sótano de un edificio de 16 plantas en el barrio de Gayrettepe, en la orilla europea de Estambul, estaba cerrado desde el 10 de marzo pasado por "renovación del diseño", según indica el club en su web, e iba a reabrir el próximo 10 de abril.

Imamoglu confirmó a la prensa que todos los fallecidos fueron encontrados en el sótano del edificio, de 16 plantas, agregando que aparentemente eran todos trabajadores de la obra de renovación, aunque no se ha confirmado todavía este extremo. Según el diario Milliyet, ya se ha identificado a 13 de los fallecidos, entre ellos un albañil y un cocinero.

El alcalde subrayó que el club, abierto en 1987, había renovado su licencia en 2018 y que el último informe de una intervención de bomberos en el local data de 2006.

En relación al siniestro han sido detenidas ocho personas, entre ellas los dos dueños de la discoteca, así como el encargado, el contable y el gerente y tres responsables de la empresa que realizaba la reforma, informa la agencia Anadolu.

La citada agencia asegura que varios responsables o empleados del local tenían diversos antecedentes por lesiones, tráfico o consumo de drogas y posesión de armas.

Se trata del accidente de trabajo con mayor número de víctimas en Turquía en las últimas décadas, exceptuando las tragedias en explotaciones mineras. En 2012 fallecieron 11 obreros en un incendio en un hotel en el que estaban trabajando y en 2014 fallecieron 10 trabajadores al desplomarse el ascensor de un rascacielos en obras.