Detenidos ocho activistas climáticos tras lanzar pintura roja contra la fachada del Congreso

Casi una decena de activistas ha protagonizado a mediodía de este jueves una acción sorpresa frente a la fachada de los Leones del Congreso, arrojando botes de pintura roja para protestar por la política climática del Gobierno, aunque ocho han sido detenidos inmediatamente por la Policía.

Cuando el pleno del Congreso votaba la convalidación del decreto de la reforma de las pensiones un grupo de entre ocho y nueve personas de los colectivos Extinction rebellion, Futuro Vegetal y Rebelión Científica ha empezado a gritar "justicia climática" y a tirar botes de pintura roja biodegradable contra la fachada del Congreso.

Durante la acción, que ha durado pocos minutos, los protestantes han lanzado proclamas como "nos gobiernan criminales" y han lamentado los efectos que está produciendo el cambio climático.

Los activistas han defendido esta acción y anticipan nuevas protestas mientras el Gobierno no tome medidas al entender que no les queda "alternativa" cuando hay todo tipo de artículos científicos advirtiendo de la crisis climáticas y "no hacen nada".

De hecho hace un año, los mismos colectivos de activistas protagonizaron otra acción sorpresa similar, por la que ahora 15 de ellos son investigados, acusados de delitos de daños y de desórdenes públicos, según se les ha informado este jueves en el juzgado de instrucción número 30, en las declaraciones previas.

Dos de los activistas que han participado en la nueva acción de desobediencia en las escalinatas del Congreso habían estado en la mañana de este jueves en los juzgados de Plaza de Castilla, donde se han atenido a su derecho de no declarar, según han informado a Efe nada más salir de su cita.

"Lo volvería a hacer una y mil veces", ha alegado la ambientóloga Belén Díaz Collante, antes de participar en la protesta ante el edificio de la Cámara Baja por la que ha sido detenida junto a otros siete activistas, según han explicado a Efe desde Rebelión Científica.

Si el 6 de abril de 2022 este grupo de científicos y activistas tiñó con sangre falsa -un preparado de agua y remolacha- la fachada del Congreso de los Diputados para exigir acción climática a los responsables políticos, en esta ocasión, casi un año después, ha utilizado pintura roja.

"Las acciones van a seguir ocurriendo porque no podemos hacer otra cosa", ha aseverado por su parte Víctor de Santos, portavoz de Rebelión Científica que ha participado en la protesta de esta mañana pero no ha sido detenido.

"Como científicos hemos publicado todo tipo de artículos y no se hace nada. Ha pasado un año de la acción en el mismo lugar tirando pintura biodegradable que se va con agua y no ha hecho nada nuestro Gobierno", ha agregado el ambientólogo.

"Se publicó otro informe del IPCC, y nuestro Gobierno sigue sin actuar y no es sólo que no actúe, sino que actúa para criminalizarnos, para reprimirnos. Estamos hartas no sabemos qué más hacer", ha sentenciado.