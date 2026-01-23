Absuelven al ex director de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois

La Audiencia Provincial de La Coruña ha decidido absolver a Andrés Cortabitarte, ex director de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria, en la causa por el accidente de Angrois en 2013, que dejó 80 muertos y 144 heridos, una decisión que cuenta con el voto particular de una magistrada.

Este mismo tribunal confirma por unanimidad la pena de dos años y seis meses de cárcel impuesta al maquinista del tren Alvia que descarriló en la curva de A Grandeira el 24 de julio de 2013 al considerarlo autor de 79 delitos de homicidio y 143 delitos de lesiones, todos ellos por imprudencia grave.

Al que era director de Seguridad en la Circulación del Administrador de Adif en el momento de la puesta en funcionamiento de la línea, la sala lo absuelve de los mismos delitos, por los que había sido condenado a la misma pena que el maquinista.

Por lo tanto, el tribunal revoca parcialmente la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela y estima los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, Adif, su aseguradora (AGCS) y el ex alto cargo de la entidad.