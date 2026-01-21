El alcalde de Sant Sadurní (Barcelona) dice que se hicieron "mejoras" en el tramo del descarrilamiento

El alcalde de Sant Sadurní (Barcelona), Pere Vernet, ha asegurado que el tramo donde se ha producido el descarrilamiento de un tren de la R4 de Rodalies, entre entre Sant Sadurní y Gelida (Barcelona) y que se ha saldado --hasta ahora-- con la muerte del maquinista y una veintena de heridos, había experimentado "mejoras" recientemente.

Lo ha dicho este martes en declaraciones a '3Cat' recogidas por Europa Press, en la que ha puntualizado que en esa zona se realizaron mejoras con la colocación de un tercer raíl para que pudieran pasar los trenes de mercancías y otra en el túnel de Martorell.

"Sin embargo, la lluvia ha hecho que haya pasado esta desgracia. Hacía mucho tiempo que no llovía de esta forma", ha lamentado Vernet.