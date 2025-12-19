La Asociación de Medios de Información (AMI) lanza la campaña “Tu PODER es estar INFORMADO” para concienciar sobre el derecho fundamental a recibir información veraz y el valor del periodismo profesional.

En un contexto marcado por la sobreabundancia de contenidos, la desinformación y la influencia de algoritmos, plataformas digitales y la inteligencia artificial, AMI advierte de que no toda la información es periodismo ni contribuye a una ciudadanía libre y crítica: informar exige método, ética, verificación y responsabilidad.

La campaña subraya que el periodismo se define por su método, su ética y su vocación de servicio público, y alerta sobre la fragilidad económica del sector y la competencia desigual de actores que difunden contenidos sin asumir responsabilidades.

Con esta llamada cívica, AMI apela a instituciones, empresas tecnológicas y ciudadanos a proteger la información de calidad mediante políticas públicas, marcos regulatorios equilibrados y modelos de negocio sostenibles, defendiendo el periodismo como una infraestructura democrática esencial.