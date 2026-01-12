Apresado en Canarias un buque con el mayor alijo de cocaína incautado en el mar en Europa

Momento del desembarco de la droga en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El carguero apresado por la Policía y la Armada Española a 535 kilómetros de Canarias con la colaboración de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) transportaba el mayor alijo de cocaína aprehendido hasta la fecha en el mar por las fuerzas de seguridad europeas: 9.994 kilos.

Según han informado este lunes en el puerto de Santa Cruz de Tenerife los responsables de la operación, el buque United S, de bandera de Camerún, fue abordado en el Atlántico por agentes de grupo de operaciones especiales de la Policía, los GEO, que detuvieron a sus 13 tripulantes: siete indios, cuatro turcos y dos serbios.

Los dos últimos iban como garantía de que la cocaína llegara a su destino, y uno de ellos estaba armado, ha precisado a pie de puerto el comandante Alberto Morales, jefe de la brigada central de estupefacientes de la Policía Nacional.

Ha hecho hincapié en la relevancia de la denominada operación Marea Blanca, no sólo por la cantidad de droga intervenida, casi 10 toneladas, lo que supone la mayor aprehensión de cocaína en alta mar desde 1999, cuando se intervino el buque Tammsaare que transportaba 7.500 kilos de cocaína en su proa.

Sino también porque la mercancía se la iban a repartir distintas organizaciones que estaban dispuestas a recogerla en el mar, lo que precipitó el abordaje del buque United S, que supuestamente transportaba un cargamento de sal desde Brasil con destino a un puerto en Turquía, desde donde había partido meses atrás.

De hecho parte de la cocaína, aproximadamente una tonelada repartida en 37 fardos situados en la zona de estribor, estaba dispuesta para su descarga inmediata.

El resto de la cocaína estaba almacenada en una de las dos bodegas de las que dispone la embarcación, donde los fardos iban intercalados entre líneas de cargamento de sal.

La operación entrañó una dificultad añadida, dado que el buque se quedó sin combustible y permaneció a la deriva casi 12 horas, por lo que tuvo que ser remolcado hasta el puerto de Santa Cruz de Tenerife, según ha explicado el subdelegado del Gobierno en la provincia, Jesús Javier Plata.

La investigación, coordinada y dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y por el Juzgado Central de Instrucción número 4, se centró en una organización internacional dedicada, supuestamente, a la exportación de "ingentes cantidades" de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, señala la Policía en un comunicado.

Esta operación supone "un golpe contundente" a las redes criminales internacionales dedicadas al tráfico marítimo de cocaína y "demuestra la eficacia de la cooperación policial internacional" en la lucha contra el narcotráfico global, ahonda la Policía Nacional.

No obstante, han colaborado en la misma la DEA de Estados Unidos, la NCA del Reino Unido, la Policía Federal de Brasil y el Centro de Coordinación Marítima Antinarcóticos en Lisboa, además de autoridades de Francia.