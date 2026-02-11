AVE Madrid-Andalucía: suspendido hasta el 16 de febrero el restablecimiento de la Alta Velocidad

Renfe ha decidido prorrogar hasta el lunes 16 de febrero el Plan Alternativo de Transporte que estableció el pasado 20 de enero, después del accidente ferroviario registrado en Adamuz, en Córdoba. Dicho accidente provocó la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. La compañía ferroviaria mantiene así las medidas extraordinarias que afectan a miles de usuarios que utilizan diariamente esta conexión estratégica.

El incidente ha obligado a modificar sustancialmente la operativa habitual del corredor de alta velocidad. Los trenes AVE entre Sevilla y Madrid circulan actualmente con un sistema de transbordo obligatorio entre las estaciones de Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos de la marcha. Esta solución temporal permite mantener la conectividad, aunque con tiempos de viaje superiores a los habituales y con las molestias inherentes al cambio de convoy.

La operadora ferroviaria ha comunicado a través de su cuenta oficial en la red social X que los pasajeros que adquirieron billetes con anterioridad al 18 de enero "deben de efectuar el cambio de billete, por el nuevo del Plan Alternativo, a través de los canales de venta habituales". Renfe ha habilitado la posibilidad de realizar modificaciones y anulaciones sin ningún tipo de coste adicional, facilitando así la gestión a los afectados por esta situación excepcional.

Retrasos en la reparación por condiciones meteorológicas adversas

Inicialmente, la previsión de Renfe contemplaba restablecer el servicio en un plazo aproximado de 10 días naturales desde el momento del accidente. Sin embargo, las expectativas se han visto truncadas por factores externos que han complicado sensiblemente el desarrollo de las obras. Según ha informado la compañía, "las condiciones climáticas han complicado la evolución de los trabajos", lo que ha obligado a ampliar los plazos previstos originalmente.

Las adversidades meteorológicas han dificultado las labores de reparación de la infraestructura ferroviaria dañada. Los equipos técnicos encargados de restituir la normalidad se enfrentan a condiciones que ralentizan el ritmo de las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de la línea. Esta situación pone de manifiesto la complejidad de intervenir en infraestructuras críticas cuando las condiciones ambientales no son favorables.

Cómo realizar el cambio de billete del AVE

Renfe ha establecido un procedimiento simplificado para gestionar los cambios de billetes afectados por el Plan Alternativo de Transporte. Los viajeros pueden tramitar las modificaciones necesarias a través de múltiples canales: la aplicación móvil de Renfe, la página web oficial, las taquillas de las estaciones, las máquinas de autoventa y el teléfono de atención al cliente.

La compañía ha garantizado que no se aplicará ningún recargo o penalización por realizar estos cambios, independientemente del tipo de tarifa adquirida inicialmente. Del mismo modo, quienes prefieran no viajar en estas condiciones pueden solicitar la devolución íntegra del importe abonado sin necesidad de justificación adicional. Esta flexibilidad busca minimizar las molestias causadas a los usuarios por una circunstancia ajena a su voluntad.

Impacto en los desplazamientos entre Madrid y Andalucía

El corredor ferroviario de alta velocidad que une la capital de España con Andalucía constituye una de las rutas más transitadas de la red ferroviaria nacional. Miles de personas utilizan diariamente estos servicios por motivos laborales, de negocios o personales, convirtiendo esta conexión en un eje fundamental de la movilidad peninsular.

La interrupción parcial del servicio y la necesidad de realizar transbordos incrementa significativamente los tiempos de viaje. Los pasajeros deben descender del tren en Córdoba, trasladarse hasta Villanueva de Córdoba por medios alternativos dispuestos por Renfe y posteriormente embarcar en otro convoy para continuar su trayecto. Esta operativa resulta especialmente complicada para personas con movilidad reducida, familias con menores o viajeros con equipaje voluminoso.