Un avión de Turkish Airlines aterriza en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo

Un avión de Turkish Airlines ha aterrizado este jueves en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo que ha activado la actuación de las fuerzas de seguridad, según ha informado la Guardia Civil.

El pasaje de la aeronave, que procedía de Turquía, ha desembarcado por su propio pie y se encuentra en una zona segura, ha detallado Protección Civil, que ha activado el plan de emergencia Aerocat para hacer seguimiento de la "situación de riesgo" en el aeropuerto que, según Aena, continúa operando con normalidad.

Los Mossos d'Esquadra están colaborando con el gestor aeroportuario y la Guardia Civil, que está inspeccionando el avión, e incide en que la "presunta amenaza no afecta en ningún caso al funcionamiento" de la instalación.