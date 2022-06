Así es ‘La Bestia’, el coche blindado de Biden con el que se moverá por Madrid

Este vehículo está concebido para poder hacer frente a cualquier tipo de situación en la que la vida del presidente pueda correr peligro. Cuenta con un botón del pánico y con su propio armamento, el cual está en buena parte oculto.

También cuenta con sistemas especiales de respiración en el caso de que produjera un un ataque bioquímico e incluso hay sangre almacenada por si hiciese falta. Por último, también se ha afirmado que incluye entre sus prestaciones metralletas e incluso un lanzagranadas.

Las marcas que han concebido este modelo de vehículo han sido General Motors y Chevrolet, con la ayuda de las agencias de Inteligencia de Estados Unidos. El contrato con General Motors ascendía a la astronómica cifra de 16 millones de dólares.

Por otro lado, no hay ni mucho menos solo una unidad de este coche. La expedición presidencial de Estados Unidos trae consigo varias unidades al lugar donde se desplazan. Suelen hacer uso de dos unidades adicionales. Una la usan de reserva y la otra hace la función de confundir a los posibles atacantes.

Estos son algunos detalles que se conocen acerca de este particular vehículo. No obstante, como se puede deducir, la información que existe sobre él es limitada. Gran parte de ella es secreta y por ello, es solo conocida por el gobierno y por las marcas automovilísticas implicadas. En cualquier caso, lo que no es un secreto es que este será el vehículo en el cual Joe Biden se desplazará durante su estancia en Madrid.