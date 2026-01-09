Buscan a un hombre por la agresión a su pareja y a la madre de ésta en Calella (Barcelona)

Un coche de los Mossos d'Esquadra en el centro de Barcelona.

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre como presunto autor de la agresión el jueves en Calella (Barcelona) a su pareja y a la madre de ésta, que se encuentran en estado muy grave en un centro hospitalario, en un caso que investigan como violencia machista.

Las dos víctimas serían la pareja del hombre que ha cometido presuntamente esta agresión y la madre de la joven agredida, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.

Fuentes de la policía catalana han informado a Efe de que la agresión se produjo sobre las 15:00 del jueves en el domicilio de las mujeres.

La Policía de la Generalitat ha desplegado un dispositivo policial para localizar y detener al agresor.

Fueron los propios vecinos del inmueble en el que se produjo la agresión a estas dos mujeres los que alertaron a los servicios de emergencias, que desplazaron en un primer momento a efectivos de la Policía Local de Calella y a sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que trasladaron a las dos víctimas en estado muy grave a un centro hospitalario.

El Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso.