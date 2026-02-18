Los cinco menores muertos en Manlleu quedaron inconscientes y se asfixiaron por el humo

La entrada a los trasteros donde se produjo el incendio en el que murieron los cinco adolescentes.

Los cinco menores de entre 14 y 17 años que murieron el pasado lunes en una azotea llena de trasteros en un edificio de Manlleu (Barcelona) quedaron inconscientes, lo que les impidió huir, y posteriormente se asfixiaron, en un caso que los Mossos d'Esquadra investigan como accidental.

Según han informado fuentes próximas al caso, los Mossos trabajan con la principal hipótesis de que se trató de una muerte accidental, al incendiarse, posiblemente por un cigarrillo, el mobiliario que se almacenaba en el pequeño trastero que los adolescentes usaban como punto de reunión en sus ratos libres y llenar la zona de humo, lo que les atrapó fatalmente.

Las víctimas, de origen magrebí, son un chico de 14 años, tres de 16 y uno de 17 que murieron por asfixia debido al humo, que previamente les dejó aturdidos e inconscientes, lo que les impidió salvarse, según las fuentes.

La titular del juzgado número 2 de Manlleu (Barcelona) que lleva el caso, está pendiente de recibir los informes de los Mossos d'Esquadra y de los Bomberos, así como el resultado de la autopsia de los cadáveres, ya que hasta el momento únicamente se ha podido completar un primer informe preliminar sobre las causas de la muerte.

El fuego apenas generó llama, pero sí una intensa humareda que bajó un par de plantas en el edificio -de cinco pisos- y obligó a varios vecinos a autoevacuarse.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra en la comarca barcelonesa de Osona está llevando a cabo varias diligencias para tratar de aclarar lo ocurrido, una vez ayer la policía científica inspeccionó el lugar donde se originó el fuego.

El fuego levantó una densa humareda en el interior de un trastero sin luz, en una laberítinca azotea con unos 40 minicubículos de construcción, algunos de ellos abandonados, lo que se convirtió en una trampa que atrapó a las víctimas.

Varios vecinos de la zona aseguran que los cinco fallecidos -cuatro de ellos alumnos del Instituto Antoni Pous de Manlleu-, no eran vecinos de este inmueble, aunque podían subir al trastero que habían convertido en su punto de reunión porque la puerta estaba abierta.

Precisamente, el Ayuntamiento de Manlleu (Barcelona) ha mostrado hoy a los vecinos del edificio de la calle Montseny en el que murieron los cinco menores su predisposición a introducir mejoras en aspectos como la seguridad en el bloque.

Según han informado fuentes próximas al caso, representantes del consistorio se han reunido la tarde de este miércoles con un grupo de vecinos del bloque de pisos, situado en el número 66 de la calle Montseny.

En la reunión, según las fuentes, varios vecinos han insistido en la necesidad de que se cierre en todo momento la puerta del bloque, ya que los cinco jóvenes, que no vivían en ninguno de los inmuebles del número 66, podían acceder fácilmente a la azotea porque la puerta casi siempre estaba abierta.

En el encuentro con los vecinos, el Ayuntamiento ha mostrado su predisposición a consensuar mejoras en el edificio, en aspectos como la seguridad, entre otros, según las fuentes.

Paralelamente, en un mensaje en su cuenta de X, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, ha afirmado que todavía siguen "consternados" por la tragedia y ha detallado que se ha coordinado con el Consulado General de Marruecos, la Generalitat y el Ayuntamiento de Manlleu para acompañar a las familias y ayudar en todo lo que sea posible.

"Que este Ramadán sea un tiempo de recogimiento, solidaridad y convivencia. A toda la comunidad musulmana, mis mejores deseos: paz y serenidad", ha indicado Prieto.

El incendio se desató hacia las 21.00 horas del lunes en uno de los 40 trasteros situados en la azotea del edificio, ubicado en el número 66 de la calle Montseny, y causó heridas leves a otras cinco personas, cuatro de ellas policías locales -que se pudieron reincorporar a las tareas de rescate tras ser atendidos- y un joven que rechazó ser trasladado a un centro sanitario.