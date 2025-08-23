Detenido un anciano con andador tras robar a una turista en el aeropuerto de Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un septuagenario que utilizaba un andador para desplazarse como presunto autor de un delito de hurto cometido el pasado mes de junio en el aeropuerto de Son Sant Joan, donde sustrajo efectos valorados en más de 2.000 euros a una turista.

El arresto se produjo el pasado lunes, día 18, gracias a la colaboración de miembros de seguridad privada del aeropuerto, que localizaron al sospechoso, ha informado la Policía Nacional.

La víctima había llegado a la isla para comenzar sus vacaciones y se disponía a recoger un coche de alquiler cuando sufrió el robo.

Los investigadores comprobaron que el autor era un hombre de avanzada edad que hacía uso de un andador para desplazarse y escondía los objetos robados en el asiento del mismo, alejándose después con rapidez del lugar. El detenido cuenta con un amplio historial delictivo.

La Policía Nacional ha destacado además que este mes de agosto se han realizado tareas de control fronterizo a pasajeros de 4.400 vuelos en el aeropuerto de Palma.

En total han sido detenidas 13 personas: seis por falsedad documental (cuatro albaneses, un argelino y un iraquí), cuatro por reclamaciones judiciales, dos por hurto y una por lesiones.