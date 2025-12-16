Detenido por intentar matar a su pareja a puñaladas en Palma

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por intentar matar a su pareja asestándole varias puñaladas por todo el cuerpo. Según ha informado la Jefatura Superior, los hechos ocurrieron el pasado sábado, cuando los servicios sanitarios avisaron a la Policía Nacional de que había una mujer en un centro hospitalario que acababa de ser apuñalada por su pareja.

Al llegar los agentes al lugar, se entrevistaron con la víctima y esta explicó que su pareja no le dejaba salir de casa y que, en un momento dado, cerró la puerta de acceso a la vivienda, cogió un cuchillo de la cocina y le asestó varias puñaladas en diversas partes del cuerpo como los brazos, la espalda y las manos.

El autor reconoció los hechos y fue detenido

Tras un intenso forcejeo, esta pudo escapar y llamó a un familiar para que le acompañar a un centro hospitalario. Tras conocer los hechos, varias patrullas de la Policía Nacional se digirieron al domicilio. Allí, estaba la verja del jardín abierta y, tras tocar en varias ocasiones la puerta de acceso al interior, el varón les abrió la puerta.

El presunto autor, en estado de shock, reconoció los hechos y dijo que el cuchillo estaba en la cocina. Los policías nacionales vieron que, efectivamente, allí se encontraba el arma. Por ello, se le detuvo por ser el presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa. Tras la detención, la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se hizo cargo de la investigación para esclarecer los hechos y poder asistir a la víctima. Los agentes no hallaron denuncias previas a estos hechos interpuestas por la víctima.

Las mujeres víctimas de violencia de género y su entorno pueden contactar con el servicio 24 horas del IbDona a través del teléfono 900178989. También, está disponible el teléfono de atención a las víctimas 016 y, en caso de urgencia, el 112.

El 80% de las asesinadas no denuncian

Cabe destacar que en lo que va de año 2025, van un total de 48 mujeres asesinadas por violencia machista, si bien en este registro el 78,7% de las mujeres este año —37 de 47— no había denunciado a su agresor. Se trata de una realidad que confirme con la necesidad imperiosa de educación en feminismo a objeto de reforzar la detección temprana, la protección y el acompañamiento más allá del ámbito judicial y el foco en el agresor, y no en la víctima.