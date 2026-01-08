Detenido un joven por matar a su padre al golpearle en la cabeza con un mazo

La Policía Nacional ha detenido a un joven como presunto autor de la muerte violenta de su padre, con quien convivía en Arrecife (Lanzarote), tras propinarle un fuerte golpe en la cabeza con un mazo de grandes dimensiones.

Así lo ha informado este jueves la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que los hechos se remontan al pasado 27 de noviembre cuando el propio agresor se personó en comisaría manifestando que había golpeado a su padre en la cabeza y que se encontraba tendido en el suelo sin moverse.

De inmediato, los agentes se desplazaron al domicilio familiar, donde la víctima fue asistida por los servicios sanitarios y trasladada de urgencia al Hospital Universitario Doctor Negrín, en Gran Canaria, donde finalmente falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

En este sentido, el detenido aseguró a los investigadores que móvil del crimen fue una supuesta agresión sexual sufrida por parte de su padre durante la noche anterior.

Por ello, que se activó el protocolo para delitos sexuales y se dio aviso al médico forense de guardia, quien tras la evaluación médica comunicó en su informe que no se apreciaban lesiones compatibles con una agresión sexual con penetración.

Relato con muchas contradicciones

Los sanitarios y policiales constataron además que el varón presentaba un relato no coherente, con múltiples contradicciones, manifestando episodios de ansiedad, ideas autolíticas y percepciones subjetivas sin respaldo objetivo, siendo derivado al servicio de psiquiatría para su valoración clínica.

Los agentes realizaron una Inspección Ocular Técnico Policial en el lugar de los hechos, en la que se localizó el arma empleada por el arrestado, un martillo de grandes dimensiones.

El joven, fue inicialmente detenido por un delito de tentativa de homicidio, que posteriormente fue calificado como homicidio consumado tras el fallecimiento de la víctima.

Aquí, la Policía Nacional matizó que el detenido ya había sido arrestado con anterioridad, el pasado verano, por un delito de amenazas contra su propio padre.

Una vez finalizada las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional.