Detenido en Lugo por agredir a su ex pareja agarrándola del cuello tras una discusión

La Policía Local de Lugo ha detenido el pasado 5 de octubre a un joven por agredir a su ex pareja y dañar su vehículo durante las fiestas patronales de San Froilán. Los hechos fueron captados por el sistema de videovigilancia del recinto ferial en Horta do Seminario, donde un agente detectó una pelea en la zona próxima a Rúa Vilalba.

Según el comunicado policial, las cámaras registraron cómo una joven recriminaba a un hombre su conducta, produciéndose posteriormente un forcejeo entre ambos que tuvo que ser separado. Los testimonios recabados apuntan a que previamente se había producido una agresión dentro de un local de ocio, donde el detenido habría agarrado del cuello a quien fue su pareja. Además, el joven rompió intencionadamente los retrovisores del vehículo de la víctima.

Tras la detención, se instruyeron las correspondientes diligencias por violencia de género y daños en la propiedad contra el presunto agresor.

Otras detenciones por violencia machista

Durante el mismo fin de semana, la Policía Local de Lugo efectuó otras dos intervenciones relacionadas con violencia de género. También en la madrugada del 5 de octubre, una llamada ciudadana alertó sobre una mujer que lloraba y parecía "acosada" en las inmediaciones del recinto ferial.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a una mujer con un fuerte estado de ansiedad que manifestó haber recibido amenazas verbales por parte de su pareja, quien además la habría agredido físicamente con anterioridad. Tras ser informada de sus derechos, la víctima expresó su voluntad de denunciar tanto los hechos recientes como los anteriores, lo que derivó en la detención del presunto agresor.

Asimismo, el 6 de octubre, en el barrio de Fontiñas se produjo otra intervención cuando una mujer solicitó auxilio al encontrarse acosada por un individuo en la terraza de un bar. Al personarse la policía, el sospechoso mostró una actitud evasiva y proporcionó datos incoherentes, lo que motivó su traslado a dependencias policiales para su correcta identificación. Las gestiones realizadas permitieron comprobar que el individuo tenía una orden de alejamiento vigente sobre la mujer que había solicitado ayuda, por lo que fue detenido por quebrantamiento de medida judicial de protección.