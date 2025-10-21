Detenido en Madrid por la muerte a puñaladas de una joven de 21 años en un posible crimen machista

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de una joven de 21 años en un domicilio del distrito madrileño de Villaverde, en la calle de Los Astilleros, 3.

Fuentes próximas a la investigación han indicado a EFE que podría tratarse de un caso de violencia machista, ya que ambos mantenían una relación sentimental. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía y Emergencias Comunidad de Madrid 112, los hechos tuvieron lugar sobre las 15:00 de este lunes, cuando los servicios de emergencia recibieron un aviso y encontraron a la víctima ya fallecida en este domicilio y con varias heridas de arma blanca.

Esta madrugada, los investigadores han localizado al presunto autor en un piso de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz y han procedido a su detención. Según las fuentes, ambos son españoles y la víctima tenía 21 años y el detenido 30.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación Alertcops, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.