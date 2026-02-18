Detenido el marido de la mujer asesinada en Xilxes (Castellón) por quebrantar una orden de alejamiento

Varios agentes de la Guardia Civil investigan el doble crimen en Xilxes, Castellón.

La Guardia Civil ha detenido al marido de la mujer asesinada junto a su hija de 12 años en Xilxes (Castellón) por el quebrantamiento de una orden de alejamiento que había sido dictada contra él, han informado a Efe fuentes de la investigación.

Los cadáveres fueron hallados con signos de violencia el martes en una vivienda del citado municipio castellonense.

El arrestado es un ciudadano argelino de 39 años y la mujer es una española de 48, ambos sordomudos, según las fuentes.

En febrero del año pasado él ya fue detenido por supuesta violencia machista hacia ella.

En la tarde de este martes se recibió un aviso de un posible doble crimen y hasta el lugar se desplazó con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

La mujer hallada muerta estaba en el sistema VioGén y hace unos días se le hizo una valoración sobre la situación y se apreció "riesgo medio"; el marido tenía orden de alejamiento a 300 metros hasta 2027.

Fuentes municipales indicaron que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad.

La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de los hechos.