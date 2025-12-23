Detenidos diez menores por agredir a homosexuales a los que citaban por aplicaciones

Los Mossos d'Esquadra han detenido a diez menores y a un joven de 18 años acusados de concertar citas con homosexuales a través de aplicaciones para quedar con ellos de noche en lugares aislados, donde acudían en grupo y los amenzaban, agredían y les robaban el móvil y tarjetas de crédito.

Según ha informado este martes la policía catalana en un comunicado, por el momento se ha podido constatar que los detenidos participaron en un total de 9 agresiones, tres de las cuales no fueron denunciadas porque las víctimas temían represalias, y además se sospecha que podrían haber cometido al menos otros tres asaltos más.

Los Mossos aplican a los detenidos la agravante de odio y discriminación, debido a la selección de las víctimas, al tratarse de personas homosexuales, según han detallado a EFE fuentes cercanas al caso, así como por las circunstancias en las que se producían las agresiones.

La investigación policial se inició en marzo pasado, a raíz de dos denuncias por hechos parecidos cometidos en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), y ha finalizado con las detenciones de los sospechosos, a los que atribuyen los delitos de lesiones, robo con violencia e intimidación, amenazas, coacciones, extorsión y estafa, cometidos mediante el uso de redes sociales y aplicaciones de contactos.

A raíz de las dos primeras denuncias, los Mossos comprobaron que las víctimas habían concertado citas a través de una aplicación de contactos, lo que les permitió vincular estos hechos con otros cometidos anteriormente en Badalona (Barcelona).

Los Mossos, con la autorización de la Fiscalía de Menores, han llevado a cabo labores de seguimiento en su investigación, lo que ha permitido constatar que los detenidos actuaban como un grupo criminal, siguiendo un mismo método.

En concreto, captaban a las víctimas mediante aplicaciones de contactos y concertaban una cita de noche y en un espacio aislado, donde aparecían en grupo y las agredían o intimidaban. En su investigación, los Mossos detectaron que el grupo evidenció una escalada de la violencia progresiva.

De esta forma, le robaban el móvil y las tarjetas de crédito a las víctimas, a las que extorsionaban para lograr las claves de acceso y números secretos, para posteriormente hacer un uso fraudulento del teléfono, que acababan vendiendo.

En el marco de esta investigación, en mayo pasado ya se detuvo a tres presuntos miembros del grupo, mientras que en la fase final del proceso han arrestado a once, entre ellos los presuntos autores materiales de las agresiones y menores que utilizaban las tarjetas bancarias robadas en establecimientos comerciales y que vendían el material sustraído.