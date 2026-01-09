El pasado mes de diciembre tuvo temperaturas 0,5 grados por encima de lo normal y lluvias abundantes

Diciembre de 2025 cerró el año con temperaturas 0,5 grados por encima de la media y precipitaciones superiores a las habituales en buena parte del oeste y sur peninsular. El mes mostró marcados contrastes térmicos según las zonas geográficas y distintas fases a lo largo de sus 31 días, con el área mediterránea destacando por su carácter especialmente húmedo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado el avance climático del último mes del año, confirmando su carácter cálido en temperaturas y húmedo en precipitaciones. La temperatura media en la España peninsular alcanzó los 7,2 grados, situándose 0,5 grados por encima del periodo de referencia 1991-2020. Este diciembre se convirtió en el decimonoveno mes de diciembre más cálido desde 1961 y el undécimo del siglo XXI. Sin embargo, los datos revelan importantes diferencias territoriales que marcan un panorama heterogéneo en todo el territorio nacional.

Contrastes geográficos muy marcados en temperaturas

Las diferencias térmicas entre distintas zonas del país fueron especialmente notables durante este mes. Mientras Canarias y el tercio sur peninsular registraron un diciembre frío o muy frío, en el nordeste peninsular, la cordillera Cantábrica y Baleares el mes resultó muy cálido para la época del año. El resto de la Península mantuvo valores normales o cálidos, con excepciones en el extremo noroeste y algunas zonas del Pirineo.

La evolución temporal también mostró fuertes contrastes. El mes comenzó con la continuación del episodio frío de finales de noviembre, pero entre los días 4 y 5 se produjo una acusada subida de temperaturas, tanto diurnas como nocturnas. Este episodio cálido, que fue perdiendo intensidad gradualmente, se prolongó hasta el día 20.

A partir de esa fecha, las temperaturas bajaron rápidamente en un episodio frío que se mantuvo hasta el día 28. Las temperaturas más altas en las estaciones principales se registraron en Canarias: Santa Cruz de Tenerife y Tenerife Sur/aeropuerto alcanzaron los 25,7 grados el día 7.

Récords históricos de frío en Canarias

Destaca especialmente que en dos estaciones canarias, Fuerteventura/aeropuerto y Lanzarote/aeropuerto, ambas el día 13, la temperatura máxima diaria fue la más baja desde que existen registros. El caso de Lanzarote resulta particularmente significativo, con 1 grado menos respecto al anterior récord de diciembre de 1977.

En cuanto a las temperaturas mínimas absolutas, en las estaciones principales destacan los -6,7 grados de Valladolid/aeropuerto el día 26 y los -6,6 grados en el Puerto de Navacerrada el día 21, reflejando la intensidad del episodio frío de finales de mes.

Precipitaciones abundantes en el Mediterráneo

El mes de diciembre presentó un carácter húmedo en cuanto a precipitaciones, con un valor de precipitación media sobre la España peninsular de 80,0 litros por metro cuadrado, lo que representa el 109% del valor normal del mes según el periodo de referencia 1991-2020. Fue el vigesimoquinto diciembre más húmedo desde 1961 y el octavo del siglo XXI.

El comportamiento de las lluvias mostró un patrón claramente diferenciado entre regiones. Desde el noreste de Cataluña hasta el sureste peninsular predominó un carácter muy húmedo, con áreas extremadamente húmedas, especialmente en el litoral catalán y valenciano. El oeste y suroeste peninsular mostraron en general carácter húmedo, aunque con menor intensidad que en la costa mediterránea. Por el contrario, la meseta norte, gran parte de Castilla-La Mancha y zonas del interior de Aragón presentaron valores normales. En los archipiélagos, el comportamiento fue también diferenciado: en Baleares predominó un carácter normal a húmedo, mientras que en Canarias el carácter fue mayoritariamente húmedo.

Registros destacados de precipitación

Las mayores precipitaciones diarias se concentraron fundamentalmente en la segunda mitad del mes. Destacaron los 93,1 litros por metro cuadrado medidos en Valencia/aeropuerto el día 28, seguidos de los 68,0 litros por metro cuadrado en Castelló-Almassora el día 14. En cuanto a la precipitación total acumulada del mes entre los observatorios principales, sobresalió Vigo/aeropuerto con 310,6 litros por metro cuadrado, seguido de Girona/aeropuerto, que acumuló 214,7 litros por metro cuadrado, y de Ceuta, con 209,4 litros por metro cuadrado.

El año 2025, tercero más cálido en España

El balance anual confirma que 2025 terminó en España como el tercer año más cálido desde que existen registros. Aunque no supera a los recientes años de récord, sí se sitúa entre los años más cálidos de la serie histórica, según informa eltiempo.es. En lo referente a las precipitaciones, 2025 se ha destacado por ser un año entre normal y húmedo en la totalidad del país. Este comportamiento resulta menos frecuente, ya que en años recientes había diferencias notables entre zonas.

Anomalías térmicas superiores a 1 grado en gran parte del territorio

Las temperaturas a lo largo del año fueron muy elevadas. Los registros se mantuvieron altos durante muchos meses y, aunque hubo algún mes frío como marzo, el cómputo general resulta claro. Las temperaturas medias superaron 1 grado de anomalía en la mayor parte del territorio, siendo más destacables las anomalías cálidas en zonas del interior y del este. Las más elevadas se alcanzaron en Girona, con 1,9 grados más, y Palma, con 1,7 grados más. Girona ha vivido su año más cálido desde que hay datos. En el interior, las anomalías positivas fueron también notables: en Ávila y Albacete alcanzaron 1,4 grados más, mientras que Cáceres y Madrid-Aeropuerto se quedaron en 1,1 grados más. Las anomalías más bajas se dieron en puntos del oeste, norte y suroeste, así como en las islas Canarias. Córdoba registró la menor anomalía del país, con apenas 0,3 grados más respecto a su media 1991-2020. Otras ciudades con anomalías menos acusadas fueron Logroño y Santa Cruz de Tenerife, con 0,6 grados más respecto a sus medias.