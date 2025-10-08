Europa prohibirá las terapias de conversión para proteger al colectivo LGTBIQ+: "Causan daños graves"

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una nueva estrategia destinada a reforzar la protección del colectivo LGTBIQ+ en todos los países de la Unión Europea. El plan, que abarcará el periodo 2026-2030, incluye medidas específicas contra los discursos de odio y acciones concretas para prohibir las denominadas 'terapias de conversión', unas prácticas que pretenden modificar la orientación sexual o identidad de género de las personas.

"Causan daños físicos y mentales graves"

"No son terapias, son dañinas. Pueden causar daños físicos y mentales graves y ataca a la dignidad de las personas (...). Y esto debe acabar", ha advertido contundentemente la comisaria de Igualdad, Hadja Lahbib, durante la presentación realizada en Estrasburgo (Francia). La comisaria belga ha alertado sobre la preocupante regresión en los derechos ya adquiridos y ha subrayado la necesidad de que Europa mantenga su posición como "faro y centinela" en la defensa de libertades e igualdad.

El Ejecutivo comunitario ha estructurado su nueva estrategia en torno a tres ejes fundamentales: proteger y empoderar al colectivo LGTBIQ+, además de implicar activamente a toda la sociedad en este proceso. Paralelamente, Bruselas ha instado a los Estados miembros a desarrollar estrategias nacionales propias y ha anunciado directrices para mejorar la recopilación y análisis de datos sobre la situación del colectivo.

Alarma ante la discriminación y el odio

Lahbib ha puesto de relieve un contraste significativo: mientras el 75% de los europeos afirman sentirse cómodos con compañeros LGTBIQ+ según las encuestas, la realidad muestra que una de cada tres personas del colectivo declara haber sufrido discriminación durante el último año. Además, ha expresado su preocupación por el incremento de violencia y discursos de odio en Internet, advirtiendo que este acoso digital frecuentemente trasciende al mundo real.

Evaluación para erradicar las terapias de conversión

Entre las iniciativas más destacadas, la comisaria ha anunciado que el Ejecutivo comunitario realizará una evaluación exhaustiva sobre "la naturaleza, la prevalencia y el impacto" de las terapias de conversión. Estas prácticas buscan modificar, reprimir o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de las personas.

El objetivo final de este análisis es comprender la situación actual en los diferentes Estados miembro para que posteriormente Bruselas pueda "presentar acciones adecuadas para acabar con ellas", según ha explicado Lahbib. La comisaria también ha señalado que tendrán especialmente en cuenta la Iniciativa Ciudadana Europea registrada que exige la prohibición de estas prácticas en toda la UE, reforzando así el compromiso de las instituciones europeas con la protección de los derechos fundamentales del colectivo LGTBIQ+.