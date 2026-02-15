El fuerte viento complica la extinción del incendio declarado en la costa de Cartagena

Un incendio forestal declarado en Cabo Tiñoso, en la costa de Cartagena (Murcia), ha obligado esta madrugada a evacuar de manera preventiva unas 80 caravanas estacionadas en la Rambla de La Azohía. El fuego se inició sobre las 21:43 horas del sábado, cuando varias embarcaciones de Salvamento Marítimo avistaron las llamas en la ladera de este paraje natural situado entre las bahías de Mazarrón y Cartagena. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió posteriormente más de una decena de llamadas alertando de la situación.

Según fuentes municipales, el derribo de unos cables eléctricos a causa del viento muy fuerte que soplaba en la zona podría haber desencadenado el siniestro. Las brigadas forestales y bomberos de Cartagena se desplegaron inmediatamente en el área, que afecta a una zona de vegetación de monte bajo. Una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató a dos senderistas que se encontraban en una cueva cercana, confirmándose que ambos se hallaban en buen estado de salud.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, informó en su cuenta de X que "siguiendo de cerca la evolución del incendio forestal de monte bajo en Cabo Tiñoso", se habían movilizado efectivos del Plan Infomur. A las 2:25 de la madrugada, el director del plan activó la Situación 1 de emergencia, que se produce cuando uno o varios incendios forestales pueden afectar gravemente a bienes forestales y, en su caso, afectar levemente a la población.

Movilización masiva de efectivos de extinción

En el operativo de extinción participan 25 personas entre brigadas forestales, agentes medioambientales y técnicos de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática. También se han desplegado 10 agentes de la Guardia Civil, 22 agentes de la Policía Local de Cartagena, 14 bomberos y 4 mandos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Cartagena, además de 6 auxiliares de Protección Civil.

A las 5:00 horas de la madrugada se produjo el relevo de las brigadas que trabajaron durante toda la noche, incorporándose cinco nuevas brigadas forestales procedentes de Cehegín, Ricote, Mula, Blanca y Fortuna. El operativo se reforzó a las 9:00 horas con la incorporación de dos medios aéreos de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias: helicópteros con base en Alcantarilla y La Pila, con sus correspondientes brigadas helitransportadas.

Evacuación preventiva y cortes de suministro

Las fuerzas de seguridad ordenaron el desalojo preventivo de las 70-80 caravanas que se encontraban estacionadas en la zona del Campillo de Adentro hacia la 1:38 de la madrugada. Además, los agentes medioambientales solicitaron sobre las 23:48 horas el corte del tendido eléctrico en la zona y el acceso al Campillo de Adentro como medida de seguridad ante las condiciones meteorológicas adversas.

Alto valor ecológico de la zona afectada

La zona de Cabo Tiñoso es un espacio natural de alto valor ecológico, integrante de la Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán. Este paraje se caracteriza por su paisaje escarpado y naturaleza salvaje, siendo muy apreciado para practicar senderismo y otras actividades al aire libre. Sus aguas forman parte de la Red de Reservas Marinas de España, lo que añade un valor medioambiental adicional a este enclave costero murciano.

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, manifestó en redes sociales que sigue "con atención la situación del incendio forestal" y agradeció la labor "a los equipos de extinción que trabajan en la zona en condiciones muy difíciles, así como a Protección Civil y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegados en el área". La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, confirmó que los recursos de extinción están desplegados en la zona para combatir las llamas.