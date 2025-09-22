Fundación Mujeres exige a Igualdad información sobre los fallos en las pulseras telemáticas

Fundación Mujeres ha solicitado oficialmente al Ministerio de Igualdad que facilite información transparente sobre las incidencias en los dispositivos telemáticos de geolocalización utilizados para vigilar las medidas de alejamiento en casos de violencia machista. Esta petición surge como respuesta a las crecientes dudas expresadas en las últimas semanas acerca de la fiabilidad de estos sistemas de protección.

La organización ha subrayado que estos dispositivos han demostrado ser uno de los mecanismos más efectivos de protección para las víctimas, pese a los posibles inconvenientes técnicos que puedan presentarse. "Las mujeres que portan un dispositivo de geolocalización para el control de su agresor están sometidas de forma permanente a la tensión de la posibilidad de una alarma y necesitan la mayor fiabilidad y confianza en el sistema para evitar situaciones de victimización secundaria", ha explicado la Fundación en su comunicado.

Desde la entidad insisten en que cualquier fallo técnico debe corregirse sin cuestionar la validez del sistema en su conjunto, ya que esto podría generar incertidumbre entre las más de 4.500 mujeres que actualmente utilizan estos dispositivos, así como entre los operadores judiciales responsables de su implementación.

Petición de transparencia

Respecto a las incidencias que podrían haber afectado tanto a los datos de seguimiento como al correcto funcionamiento de los dispositivos, Fundación Mujeres ha instado a las instituciones competentes, comenzando por el propio Ministerio de Igualdad, a proporcionar "urgentemente" información precisa sobre el alcance real de estos problemas. La organización argumenta que "solo un conocimiento preciso del alcance de dichas incidencias puede evitar que se ponga en entredicho la confianza global en un sistema que resulta necesario para la protección de las víctimas".

La Fundación ha sido tajante al afirmar que "nada de lo que haya pasado puede ser peor que la sospecha sobre la efectividad del sistema en su conjunto y la desconfianza de las mujeres en la seguridad que les proporcionan los dispositivos".

Llamamiento a la responsabilidad política

La organización ha defendido que la transparencia y una comunicación responsable no son solo imprescindibles sino exigibles como parte de una gestión pública diligente orientada a la defensa de los derechos de las mujeres. Ambos elementos, según la Fundación, deben estar presentes en la actuación de las administraciones y poderes públicos para contrarrestar la desinformación en un contexto donde abundan las críticas al feminismo y a las políticas de igualdad.

Asimismo, Fundación Mujeres ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que aborden este asunto "de forma responsable y fuera del ruido" de la confrontación partidista. La organización ha recordado que todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, forman parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un compromiso que debería incluir no utilizar el miedo de las mujeres como arma política.

"No hay ventaja política que valga la desconfianza y el miedo de una sola de las mujeres, niños y niñas que necesitan protección activa de sus agresores", ha subrayado la entidad, que además se ha comprometido a colaborar en los procesos de rendición de cuentas y en el seguimiento de las actuaciones institucionales, destacando que cualquier fallo en los dispositivos debe ser corregido de manera efectiva.